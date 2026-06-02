Dit zijn de rugnummers van Oranje: nummer 9 voor Weghorst

Bondscoach Ronald Koeman heeft de rugnummers van alle spelers van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Wout Weghorst zal tijdens het WK rondlopen met nummer 9 op zijn rug.
Rugnummers hoeven weinig te vertellen over de krachtsverhoudingen binnen een selectie, maar een aantal nummers valt op. Sowieso dat van Wout Weghorst, normaliter de derde of vierde spits van Oranje. Hij zal met nummer 9, traditioneel gezien het nummer van de eerste centrumspits, gaan spelen. Overigens droeg Weghorst bij het Nederlands elftal al regelmatig nummer 9.
Rugnummer 3 wordt normaliter geassocieerd met een centrale verdediger, maar bij het Nederlands elftal gaat dit rugnummer naar een middenvelder. Marten de Roon zal dit nummer op zijn shirt dragen. Bij Atalanta speelt hij met rugnummer 15.
1. Bart Verbruggen
2. Jurriën Timber
3. Marten de Roon
4. Virgil van Dijk
5. Nathan Aké
6. Jan Paul van Hecke
7. Justin Kluivert
8. Ryan Gravenberch
9. Wout Weghorst
10. Memphis Depay
11. Cody Gakpo
12. Mats Wieffer
13. Robin Roefs
14. Tijjani Reijnders
15. Micky van de Ven
16. Guus Til
17. Noa Lang
18. Donyell Malen
19. Brian Brobbey
20. Teun Koopmeiners
21. Frenkie de Jong
22. Denzel Dumfries
23. Mark Flekken
24. Crysencio Summerville
25. Jorrel Hato
26. Quinten Timber
