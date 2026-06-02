Dit zijn de rugnummers van Oranje: nummer 9 voor Weghorst

Bondscoach Ronald Koeman heeft de rugnummers van alle spelers van het Nederlands elftal bekendgemaakt. zal tijdens het WK rondlopen met nummer 9 op zijn rug.

Rugnummers hoeven weinig te vertellen over de krachtsverhoudingen binnen een selectie, maar een aantal nummers valt op. Sowieso dat van Wout Weghorst, normaliter de derde of vierde spits van Oranje. Hij zal met nummer 9, traditioneel gezien het nummer van de eerste centrumspits, gaan spelen. Overigens droeg Weghorst bij het Nederlands elftal al regelmatig nummer 9.

Rugnummer 3 wordt normaliter geassocieerd met een centrale verdediger, maar bij het Nederlands elftal gaat dit rugnummer naar een middenvelder. Marten de Roon zal dit nummer op zijn shirt dragen. Bij Atalanta speelt hij met rugnummer 15.

Alle rugnummers van Oranje

1. Bart Verbruggen

2. Jurriën Timber

3. Marten de Roon

4. Virgil van Dijk

5. Nathan Aké

6. Jan Paul van Hecke

7. Justin Kluivert

8. Ryan Gravenberch

9. Wout Weghorst

10. Memphis Depay

11. Cody Gakpo

12. Mats Wieffer

13. Robin Roefs

14. Tijjani Reijnders

15. Micky van de Ven

16. Guus Til

17. Noa Lang

18. Donyell Malen

19. Brian Brobbey

20. Teun Koopmeiners

21. Frenkie de Jong

22. Denzel Dumfries

23. Mark Flekken

24. Crysencio Summerville

25. Jorrel Hato

26. Quinten Timber