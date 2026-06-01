Wesley Sneijder verrast op tv: 'Koeman moet hem oproepen! Gewoon doen!'

1 juni 2026, 22:29
Wesley Sneijder
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman had zijn zoon moeten opnemen in de WK-selectie van Nederland, vindt Wesley Sneijder. Volgens Sneijder zou Ronald Koeman junior een goede keuze zijn geweest als derde doelman.

Bij Rondo stelden analisten Theo Janssen, Wesley Sneijder en Khalid Boulahrouz maandag hun ideale Oranje-opstelling samen. Waar Sneijder en Boulahrouz kiezen voor Bart Verbruggen onder de lat, opteert Janssen voor Mark Flekken.

"Flekken is ook gewoon een prima keeper. Ik vind echt dat wij bij het Nederlands elftal drie degelijke keepers hebben", zegt Janssen. "Je kan ze alle drie opstellen. Roefs, Flekken en Verbruggen zijn alle drie prima keepers en er is er niet één die er bovenuit steekt.”

Sneijder doet daarna een opvallende suggestie. “Ik had, als ik Ronald Koeman was, echt mijn zoon meegenomen als keeper." Presentator Wytse van der Goot reageert verbaasd, maar Sneijder blijft bij zijn mening. “Ja, waarom niet? Als derde keeper.”

“Hij heeft een leuk seizoen gehad, is beslissend geweest voor zijn club en kan ook nog eens een goede penalty nemen. Dat hebben we gezien. Ja, waarom niet? Gewoon doen man”, vindt Sneijder. "En wanneer gaat een derde keeper nou keepen? Bijna nooit. Bij de partijtjes. En hij kan geweldig mee voetballen hè."

Ik begrijp Ajax steeds meer dat ze met Wesley niet in zee zijn gegaan. Wat een onzin.

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

