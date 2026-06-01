Valentijn Driessen: 'Arne slot komt op zijn knieën naar Zeist'

Valentijn Driessen is van mening dat de KNVB onmiddellijk moet doorschakelen naar Arne Slot als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De journalist stelt in de podcast Kick-off dat directeur topvoetbal Nigel de Jong de onlangs ontslagen trainer direct moet bellen met het oog op de periode na het wereldkampioenschap. De toekomst van Ronald Koeman is na het toernooi nog onzeker, waardoor de voetbalbond volgens Driessen een unieke kans in de schoot geworpen krijgt.

De roep om de trainer volgt op zijn plotselinge vertrek bij Liverpool. Slot werd afgelopen weekend de laan uitgestuurd na een teleurstellend seizoen in de Premier League en is daardoor momenteel clubloos. Aan de andere kant loopt het contract van Koeman officieel door tot na het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het is zeer waarschijnlijk dat de bondscoach na deze zomer afzwaait. Zijn vrouw Bartina liet recent optekenen dat dit zijn laatste klus in de voetbalwereld is, zodat het echtpaar na het eindtoernooi samen kan gaan reizen.

Als het aan Driessen ligt, twijfelt de KNVB geen moment. "Als zo'n coach beschikbaar is, dan moet je hem altijd bellen", stelt hij stellig in Kick-off. Volgens de verslaggever is het geen degradatie voor de ex-trainer van Liverpool om nu al de overstap naar het interlandvoetbal te maken. "En het is niet zonde om nu al bondscoach te zijn, het gaat om een ploeg trainen. Arne Slot komt op zijn knieën naar Zeist", klinkt het. De timing zou bovendien perfect zijn voor een frisse start bij de nationale ploeg. "Dat is ideaal, er komt een hele nieuwe lichting aan, dan kun je zelf bouwen", aldus Driessen.

Een definitieve beslissing over de invulling van het trainerschap zal nog even op zich laten wachten. De KNVB heeft aangekondigd dat de officiële evaluatie van de technische staf pas na afloop van het toernooi plaatsvindt, om zo de rust rondom de selectie te bewaren. Er zijn vanuit de bond geen tussentijdse evaluatiemomenten gepland die de positie van Koeman nog voor het einde van de rit zouden kunnen beïnvloeden.