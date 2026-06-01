Dit zijn alle spelers van PSV op het WK

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten staat op het punt van beginnen en inmiddels is het duidelijk welke spelers uit de Eredivisie zich mogen opmaken voor het toernooi. Landskampioen PSV levert tien spelers die afreizen naar het toernooi. FCUpdate zet ze voor je op een rij.

Matej Kovár - Tsjechië

Kovár kwam afgelopen zomer op huurbasis van Bayer Leverkusen naar PSV, dat hem gedurende het seizoen definitief inlijfde. De negentienvoudig Tsjechisch international kwam dit seizoen in alle competities tot 44 duels voor de Eindhovenaren, waarin hij acht keer zijn doel schoon hield. De sluitpost zorgde er in de play-offs hoogstpersoonlijk voor dat zijn land aan het WK mag deelnemen. In de halve finale tegen Ierland keerde hij twee strafschoppen in de penaltyserie, terwijl hij in de finale tegen Denemarken met een gekeerde penalty in de serie opnieuw van onschatbare waarde was. Kovár en Tsjechië zijn op het WK ingedeeld in Groep A, waar ze Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea treffen.

Esmir Bajraktarevic - Bosnië-Herzegovina

Bajraktarevic kon dit seizoen bij PSV lang niet altijd op een basisplaats rekenen. In de Eredivisie mocht hij slechts acht keer aan de aftrap verschijnen, terwijl hij het twintig keer moest doen met een invalbeurt. De in de Verenigde Staten geboren Bosniër geldt bij de nationale ploeg, waarvoor hij al vijftien keer in actie kwam, wél als belangrijke schakel. In de finale van de play-offs nam hij bovendien de beslissende strafschop tegen Italië, waarmee de buitenspeler zijn land naar het WK schoot. Bosnië-Herzegovina neemt het in Groep B op tegen Canada, Qatar en Zwitserland.

Anass Salah-Eddine - Marokko

Marokko is een van de twee landen op het WK waar de bondscoach twee spelers van PSV heeft opgeroepen. De eerste daarvan is Salah-Eddine. De vleugelverdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van AS Roma en hoewel hij slechts 25 wedstrijden speelde, was hij met name in de eerste seizoenshelft een belangrijke schakel in de ploeg van Peter Bosz. Hoewel PSV graag langer met hem door wil, lijkt de back deze zomer terug te keren naar Rome. Bij Marokko, dat in Groep C speelt tegen Brazilië, Haïti en Schotland, moet Salah-Eddine normaal gesproken Noussair Mazraoui voor zich dulden.

Ismael Saibari - Marokko

Saibari was afgelopen seizoen dé uitblinker van PSV en werd na afloop van de competitie uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. De middenvelder was in 27 competitiewedstrijden goed voor vijftien goals en acht assists, waarmee hij onmisbaar was voor de ploeg van Bosz. De 28-voudig international had op de Afrika Cup van afgelopen winter steevast een basisplaats en hoopt ook op de mondiale eindronde van waarde te kunnen zijn voor zijn land.

Sergiño Dest - Verenigde Staten

De VS is het andere land dat twee spelers van PSV heeft opgeroepen voor het WK, waarvan Dest er een is. De vleugelverdediger, die aan beide kanten uit de voeten kan, speelde dit seizoen 38 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Richting het einde van het voetbaljaar liep Dest een hamstringblessure op, maar het toernooi in eigen land kwam niet in gevaar. Op het WK zal de VS het in Groep D opnemen tegen Paraguay, Australië en Turkije.

Ricardo Pepi - Verenigde Staten

Ook Pepi bereidt zich voor op het WK in eigen land. De spits uit Texas was dit seizoen eerste spits bij PSV en kwam in 34 officiële duels tot negentien goals en twee assists. De 36-voudig international leek hard op weg om al gedurende het seizoen een transfer naar het Engelse Fulham af te ronden, maar daar ging op het laatste moment een streep doorheen. Op het WK in eigen land gaat de spits alsnog proberen een toptransfer af te dwingen.

Armando Obispo - Curaçao

Obispo begon het seizoen als reserve bij PSV maar wist gaandeweg een basisplaats te veroveren. Na het derde landskampioenschap op rij mag de verdediger zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi. Dick Advocaat wist hem eind 2025 te overtuigen voor een interlandcarrière bij Curaçao te kiezen, dat voor het eerst in de geschiedenis deelneemt aan het WK. Sinds hij voor het land heeft gekozen is Obispo een vaste waarde in de achterhoede van het Caribische eiland, dat het in Groep E opneemt tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.

Guus Til - Nederland

Til is een van twee spelers uit de Eredivisie in de selectie van Ronald Koeman. De aanvallende middenvelder, die dit seizoen ook regelmatig in de punt stond bij PSV, was dit seizoen zeer doeltreffend. In veertig officiële wedstrijden wist hij zeventien goals te maken en verzorgde hij daarnaast acht assists. Bij Oranje lijkt Til het vooral met een reserverol te moeten gaan doen, maar zal hij zeker hopen op speelminuten. In Groep F is Nederland ingedeeld met Japan, Zweden en Tunesië.

Paul Wanner - Oostenrijk

PSV betaalde afgelopen zomer vijftien miljoen euro aan Bayern München om Wanner vast te leggen als opvolger van Malik Tillman. De middenvelder speelde zich gedurende het seizoen in de basis van de Eindhovenaren, waar hij liet zien uitstekend te kunnen voetballen. In de jeugd doorliep hij de nationale elftallen van Duitsland, maar voor de interlandperiode van maart besloot hij te switchen naar zijn geboorteland Oostenrijk. Met het alpenland speelt de twintigjarige middenvelder in Groep J tegen wereldkampioen Argentinië, Algerije en Jordanië.

Ivan Perisic - Kroatië

Perisic is ondanks zijn 37-jarige leeftijd nog altijd van onschatbare waarde voor PSV. De buitenspeler speelde dit seizoen liefst 43 officiële wedstrijden en was daarin goed voor tien treffers en zestien assists. De 152-voudig international maakt zich op voor zijn vierde WK met Kroatië. In Groep L neemt het Oost-Europese land het op tegen Engeland, Ghana en Panama.