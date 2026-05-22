Luuk de Jong wil nog maar voor één Nederlandse club spelen

22 mei 2026, 17:31
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Luuk de Jong keert niet terug bij FC Twente, zo maakt hij hoogstpersoonlijk bekend tegenover het Algemeen Dagblad. De ervaren spits bevestigt zijn vertrek bij FC Porto, maar rekent ook direct af met geruchten rondom hem en de Tukkers. De Jong wil maar voor één Nederlandse club spelen.

De 35-jarige spits raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd en kwam uiteindelijk slechts vijf duels in actie bij FC Porto. De landskampioen van Portugal wilde door met De Jong, maar hij koos uiteindelijk zelf voor een vertrek. Afgelopen weken werd volop gespeculeerd over een spectaculaire terugkeer van De Jong naar FC Twente, de club waar hij tussen 2009 en 2012 speelde.

Maarten Wijffels van het AD confronteert De Jong met de Twente-geruchten. De aanvaller maakt aan alle speculaties een einde: “Daar kan ik duidelijk over zijn: in Nederland voetbal ik maar voor één club, PSV.”

Of een terugkeer naar PSV dan tot de mogelijkheden behoort? “In Eindhoven heb ik het mooi afgesloten. Het is mijn club, maar een rentree als speler bij PSV is niet meer aan de orde”, zegt De Jong. Er bestaat een kans dat de goaltjesdief helemaal stopt als voetballer: “Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ik laat de komende maanden alles open.”

PSV bril!
Wat een legend is het toch!! 😃

Ik had de graafschap verwacht. Psv is hij al keer terug geweest en bij Twente heeft hij zichzelf ook al bewezen. Bij de graafschap deed hij het ook erg leuk en zou mooi zijn geweest als hij daar zou afsluiten met mooi aantal doelpunten.

Luuk de Jong

Luuk de Jong
FC Porto
Team: Porto
Leeftijd: 35 jaar (27 aug. 1990)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Porto
5
1
2024/2025
PSV
31
14
2023/2024
PSV
34
29
2022/2023
PSV
24
14

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

