Luuk de Jong wil nog maar voor één Nederlandse club spelen

keert niet terug bij FC Twente, zo maakt hij hoogstpersoonlijk bekend tegenover het Algemeen Dagblad. De ervaren spits bevestigt zijn vertrek bij FC Porto, maar rekent ook direct af met geruchten rondom hem en de Tukkers. De Jong wil maar voor één Nederlandse club spelen.

De 35-jarige spits raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd en kwam uiteindelijk slechts vijf duels in actie bij FC Porto. De landskampioen van Portugal wilde door met De Jong, maar hij koos uiteindelijk zelf voor een vertrek. Afgelopen weken werd volop gespeculeerd over een spectaculaire terugkeer van De Jong naar FC Twente, de club waar hij tussen 2009 en 2012 speelde.

Maarten Wijffels van het AD confronteert De Jong met de Twente-geruchten. De aanvaller maakt aan alle speculaties een einde: “Daar kan ik duidelijk over zijn: in Nederland voetbal ik maar voor één club, PSV.”

Of een terugkeer naar PSV dan tot de mogelijkheden behoort? “In Eindhoven heb ik het mooi afgesloten. Het is mijn club, maar een rentree als speler bij PSV is niet meer aan de orde”, zegt De Jong. Er bestaat een kans dat de goaltjesdief helemaal stopt als voetballer: “Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ik laat de komende maanden alles open.”