Grote onrust na Ajax - FC Groningen: beelden gaan rond op sociale media

Onrust buiten het Kras Stadion in Volendam na de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (2-0). Supporters van Groningen braken door hekken, waarna de Mobiele Eenheid (ME) ingreep. Dat is te zien op beelden die rondgaan op X.
"Onrust in Volendam na Ajax - Groningen: ME moest ingrijpen buiten bij het uitvak", schrijft het account Voetbal Ultras op X. De veelal in het zwart gehulde Groningen-fans stonden naast een supportersbus, toen het tot een confrontatie kwam met de ME.
Veel details zijn nog niet bekend; het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er voorafging aan de confrontatie. De beelden zijn te bekijken in onderstaande video.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd aanvankelijk besloten dat supporters van Groningen niet naar Volendam mochten komen. Na overleg met de betrokken partijen kwam de gemeente Edam-Volendam terug op dat besluit, maar de uitsupporters zijn dus toch betrokken geweest bij een incident.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit zag iedereen al aankomen, kans dat ze het misschien wel voor Utrecht verpest hebben.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit zag iedereen al aankomen, kans dat ze het misschien wel voor Utrecht verpest hebben.