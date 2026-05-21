Grote onrust na Ajax - FC Groningen: beelden gaan rond op sociale media

Onrust buiten het Kras Stadion in Volendam na de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (2-0). Supporters van Groningen braken door hekken, waarna de Mobiele Eenheid (ME) ingreep. Dat is te zien op beelden die rondgaan op X.

"Onrust in Volendam na Ajax - Groningen: ME moest ingrijpen buiten bij het uitvak", schrijft het account Voetbal Ultras op X. De veelal in het zwart gehulde Groningen-fans stonden naast een supportersbus, toen het tot een confrontatie kwam met de ME.

Veel details zijn nog niet bekend; het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er voorafging aan de confrontatie. De beelden zijn te bekijken in onderstaande video.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd aanvankelijk besloten dat supporters van Groningen niet naar Volendam mochten komen. Na overleg met de betrokken partijen kwam de gemeente Edam-Volendam terug op dat besluit, maar de uitsupporters zijn dus toch betrokken geweest bij een incident.