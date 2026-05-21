Een blunder bij Vandaag Inside. Het praatprogramma toonde donderdagavond meermaals beelden van een man die lastiggevallen werd op een publiek toilet. Daarbij beweerde presentator Wilfred Genee dat het om ging. Het blijkt echter een dubbelganger te zijn, melden Braziliaanse media.

Een video waarin een hysterische menigte supporters jacht maakt op Neymar en hem klemzet in een openbaar toilet, ging deze week viraal in Brazilië. Iedereen wilde een glimp opvangen van de Braziliaanse superster, die net was geselecteerd voor het WK 2026. Maar de man die daar angstig op de toiletpot zat, is niet de échte Neymar.

Het slachtoffer van de opdringerige fans blijkt Eigon Oliver te zijn. Online staat hij beter bekend als ‘Sosia Doney’, de wereldberoemde dubbelganger van de Braziliaanse aanvaller. Oliver maakte zelf een einde aan alle wilde verhalen door de bewuste video te delen op zijn eigen Instagram-account, @sosiadoney.

De gelijkenis tussen Oliver en de baltovenaar is dan ook verbluffend, maar daar blijft het niet bij. De lookalike doet er alles aan om de perfecte illusie te creëren. Hij kopieert nauwkeurig de kapsels van de aanvaller, draagt dezelfde designermutsen en kleedt zich in exact dezelfde kledinglijn. Om de boel nog geloofwaardiger te maken, reist hij steevast met een compagnon in de officiële kleding van de Braziliaanse staf en huurt hij figuranten in die zich gedragen als een uiterst serieuze en agressieve beveiligingsdienst.

Toen Oliver richting de toiletruimte bewoog, dacht de menigte door deze meegereisde entourage direct dat de echte sterspeler langsliep. Binnen een fractie van een seconde vormde zich een enorme mensmassa bij het toilet. Op de beelden is te zien hoe de Neymar-kopie halfnaakt op een toiletbril zit, terwijl fans zich naar binnen werken en hun telefoons in zijn gezicht duwen om alles vast te leggen.