De UEFA kondigt grootschalige veranderingen aan in de opzet van de kwalificatiereeks voor het Europees Kampioenschap. Dit verandert er vanaf de cyclus voor het toernooi van 2032 voor onder meer Nederland.

In de huidige opzet worden de bij de UEFA aangesloten landen nog verdeeld over tien groepen (zeven van vijf, drie van zes). De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De overige startbewijzen zijn of voor het gastland, óf te verdienen in de play-offs, waarin de beste niet rechtstreeks geplaatste landen van de Nations League het tegen elkaar opnemen. Het Uitvoerend Comité van de UEFA heeft woensdag op een bijeenkomst in Istanbul echter ingestemd met een volledig nieuwe opzet, zo meldt de Europese voetbalbond op de eigen website.

Met ingang van het EK van 2032, dat in Italië en Turkije wordt afgewerkt, gaat de kwalificatiecyclus er heel anders uitzien. De UEFA gaat de beste 36 landen van de Nations League (Nations League A en B) onder de noemer League 1 indelen in drie groepen van twaalf landen. Elk team speelt vervolgens zes wedstrijden tegen zes verschillende landen (drie keer uit, drie keer thuis), twee per pot. Daarmee is de nieuwe opzet te vergelijken met de competitiefase in de Europese clubtoernooien die drie jaar geleden werden geïntroduceerd. De overige achttien landen gaan in League 2 in een vergelijkbaar toernooi de strijd met elkaar aan.

De bovenste landen van elke groep in League 1 plaatsen zich rechtstreeks voor de EK-eindronde. De overige startbewijzen zijn te verdienen in de play-offs, waarbij ook de landen in League 2 in de woorden van de UEFA een 'eerlijke kans op kwalificatie' hebben.

Ook de Nations League wordt, met ingang van de editie 2028/29, hervormd. Waar de landen nu nog verdeeld zijn in vier niveaus (Nations League A, B, C en D) worden dat er straks drie - van achttien landen per stuk. Ook hier wordt weer een competitiefase van zes wedstrijden afgewerkt, waarna de bovenste landen zich plaatsen voor de kwartfinales (en de winnaars daarvan doorgaan naar de Final Four). Ook de play-offs om promotie/degradatie blijven bestaan.

Ceferin: 'Meer competitieve balans, minder dode wedstrijden'

De UEFA schrijft overigens dat het concept, zoals dat nu is aangenomen, de komende maanden nog zal worden gefinetuned. Bij de volgende bijeenkomst van het Uitvoerend Comité, in september, zal het definitieve plan dan worden afgehamerd. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is opgetogen over het nieuwe opzet. "Deze nieuwe formats verbeteren de competitieve balans, reduceren het aantal 'dode wedstrijden' en bieden een aantrekkelijkere en dynamischere competitie aan de fans, terwijl alle landen verzekerd zijn van een eerlijke kans op kwalificatie zonder dat er extra datums worden toegevoegd aan de internationale speelkalender", aldus de preses.

Op de UEFA-site is ook de Powerpoint-presentatie geplaatst waarin de nieuwe opzet van het EK-kwalificatietoernooi én de Nations League schematisch zijn weergegeven. Voor de liefhebbers is die hier te zien.