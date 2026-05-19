De Boer onthult opmerkelijke ambitie van Guardiola

19 mei 2026, 18:51
Ronald de Boer
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Pep Guardiola vertrekt na dit seizoen definitief bij Manchester City en als het aan Frank de Boer ligt, is de volgende bestemming van de succestrainer al bekend. Volgens de oud-international heeft de Spanjaard hem in het verleden persoonlijk toevertrouwd dat hij de ambitie heeft om ooit bondscoach van het Nederlands elftal te worden.

De toekomst van Guardiola is in Engeland al langer het gesprek van de dag. Maandag lekte via Britse media uit dat de manager na een periode van tien jaar vertrekt uit het Etihad Stadium. De Boer toont zich tegenover Viaplay niet verrast door dat nieuws. "Tien jaar is toch hartstikke mooi ook", vertelt de oud-trainer "Ik denk dat hij even een sabbatical gaat nemen en dat hij dan uiteindelijk een landenteam gaat pakken. Misschien is het wel Spanje". Toch is een overstap naar de KNVB volgens De Boer zeker een optie. "Hij heeft het wel eens gezegd tegen mij dat hij graag het Nederlands elftal wil trainen", onthult de voormalig bondscoach over de ambities van zijn oud-ploeggenoot.

Het is algemeen bekend dat Guardiola een groot bewonderaar is van Johan Cruijff. De filosofie van de legendarische nummer veertien vormt de rode draad in zijn werkwijze. Die sterke connectie met de 'Hollandse School' maakt een eventuele stap naar Oranje voor hem extra interessant. Naast zijn uitspraken tegenover De Boer zou hij ook bij de huidige bondscoach Ronald Koeman hebben aangegeven dat hij in de toekomst graag de leiding heeft over het nationale elftal. Voorlopig is die functie echter bezet, maar hij komt misschien binnenkort vrij. Koeman heeft in Zeist een contract dat nog doorloopt tot en met het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik zou Guardiola en het Nederlands elftal wel een interessante combinatie vinden

Gerwin
Koeman, maak plaats!

