René van der Gijp verwacht weinig van het nieuwe programma van Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Ziggo Sport lanceert woensdag de vierdelige serie Wes & Raf, waarin de voormalig Oranje-internationals terugblikken op hun carrières en uitgebreid vooruitkijken naar het komende WK. Wim Kieft is positiever over het duo.

“Die twee zijn wel leuk samen”, vindt Kieft. “Hebben ze ook iemand die voorzetjes gaat geven? Dat heb je wel nodig.” Er is inderdaad een presentator bij aanwezig. De afleveringen worden afwisselend gehost door Wytse van der Goot en Noa Vahle. “Het zijn echter vooral Wes & Raf zelf die het woord nemen”, schreef Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van der Gijp ‘wordt het niks’ met de serie. “Echt niet. Ik geloof er niet in. Het zijn ontzettend leuke jongens, maar ik heb toch altijd een beetje met hem te doen als ik kleine Sneijdertje zie. Ik denk dan: als je zo’n grote speler bent, en je zegt steeds: ‘Ik wil zó graag iets bij Ajax doen.’ Ja, maar wat? Zeg er dan bij wat.”

“Ik kan ook wel zeggen dat ik ergens wat wil doen, maar je kan er beter bij zeggen wat je denkt dat je kan. Dat is wel prettig”, merkt de Vandaag Inside-analist op. “En dat heb ik bij hem altijd. En dat heeft Van der Vaart ook lang gehad. ‘Ik wil dan ook wel iets bij Ajax doen.’ Maar weet je… Wees even concreet over wat je kan.”

Wes & Raf verschijnt vanaf woensdag en daarna volgen nog drie afleveringen op woensdag 27 mei, woensdag 3 juni en woensdag 10 juni.