'Josep Guardiola is woest en roept alle spelers 's avonds laat bij elkaar'

Josep Guardiola heeft de spelersgroep van Manchester City maandagavond laat persoonlijk verteld dat hij na dit seizoen vertrekt bij de club. Volgens The Sun sloeg het nieuws binnen de selectie in als een bom, mede doordat spelers nog maar enkele dagen geleden te horen kregen dat de Spaanse manager juist zou blijven.

De timing van het uitlekken van zijn afscheid, maandagavond in de Engelse pers, zou Guardiola woedend hebben gemaakt. De 55-jarige trainer zou absoluut niet hebben gewild dat het nieuws naar buiten kwam vlak voor het cruciale competitieduel met Bournemouth, waarin City nog volop strijdt om de landstitel.

Volgens bronnen rond de club schakelde Guardiola daarom maandag laat op de avond met zijn spelersgroep via een groepsgesprek om duidelijkheid te geven. “Pep is woedend over de timing, zo vlak voor een wedstrijd”, klinkt het. “Hij riep de spelers bijeen in een late call en bevestigde dat hij vertrekt.”

Daar bleef het niet bij. Guardiola zou zich ook hebben verontschuldigd voor de manier waarop het nieuws naar buiten kwam. “Het verraste hem volledig. De spelers kregen zaterdag nog te horen dat hij niet weg zou gaan, dus iedereen verkeert in shock.”

Turbulente periode buiten het veld speelde mee

Het afscheid van Guardiola volgt op een roerige periode, zowel sportief als privé. City kende vorig jaar een dramatische fase met vijf competitienederlagen op rij, terwijl tegelijkertijd bekend werd dat Guardiola en zijn vrouw Cristina Serra uit elkaar gingen.

Volgens berichten uit Spanje leefden beiden al langere tijd gescheiden levens. Cristina zou nooit echt haar draai hebben gevonden in Manchester en keerde uiteindelijk terug naar Spanje. Officieel werd lange tijd gewezen naar Guardiola’s nieuwe contract in november 2024 als breekpunt, maar documenten zouden aantonen dat de relatie al eerder onder zware druk stond.

“Ze leefden al lange tijd apart”, vertelde een bron destijds. “Aan de buitenkant leek het alsof ze het nog werkend hielden, maar achter de schermen waren ze al bezig uit elkaar te groeien. Dat nieuwe contract was misschien de laatste druppel, maar zeker niet het begin van de problemen.”

De persoonlijke situatie hakte er zichtbaar in bij Guardiola. Tijdens een moeizame fase in de Champions League verschenen er beelden waarop krassen in zijn gezicht zichtbaar waren, volgens Engelse media een teken van de mentale druk waaronder hij stond.

Ondanks de scheiding zouden Guardiola en Cristina nog altijd goed met elkaar omgaan. De afhandeling van de scheiding loopt ondertussen nog door.

Op sportief vlak lijkt Manchester City zich inmiddels op te maken voor een nieuw hoofdstuk. De naam van Enzo Maresca circuleert nadrukkelijk als opvolger van Guardiola. De Italiaan werkte eerder al als assistent onder de Spanjaard en vertrok in januari bij Chelsea.

Guardiola sluit imposant tijdperk af bij Manchester City

Het vertrek van Guardiola betekent het einde van een ongekend succesvolle periode bij Manchester City. Sinds zijn komst van Bayern München in 2016 groeide hij uit tot de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis. Onder zijn leiding won City zes Premier League-titels, de eerste Champions League ooit en dit seizoen opnieuw de FA Cup én de League Cup.

Het duel van komende zondag wordt daardoor niet alleen het afscheid van Bernardo Silva en John Stones, maar ook de laatste wedstrijd van Guardiola als manager van City. Na liefst 593 duels valt definitief het doek voor de Spanjaard aan het Etihad Stadium.

Binnen de clubleiding leefde nog hoop dat Guardiola zijn laatste contractjaar zou uitdienen. Kort na de FA Cup-zege op Chelsea sprak hij nog met voorzitter Khaldoon Al Mubarak, maar inmiddels lijkt duidelijk dat die gesprekken niet tot een ommekeer hebben geleid.

Onder supporters is de waardering enorm. Er gaan zelfs geluiden op om de vernieuwde North Stand van het stadion naar Guardiola te vernoemen.