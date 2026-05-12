Schokkende beelden: Arsenal-fans in West Ham-vak naar beneden gegooid

12 mei 2026, 14:57
Een Arsenal-supporter tijdens de wedstrijd tegen West Ham United
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Schokkende beelden uit Engeland. Tijdens de verhitte Premier League-wedstrijd tussen West Ham United en Arsenal werd een vermeende Arsenal-supporter hardhandig uit het thuisvak verwijderd. Op video’s die massaal rondgaan op sociale media is te zien hoe de man van een betonnen trap wordt gegooid en meerdere treden naar beneden rolt.

De taferelen speelden zich af kort nadat Leandro Trossard Arsenal diep in de tweede helft op voorsprong had geschoten. Voor beide clubs stond er veel op het spel in het London Stadium. Arsenal strijdt volop mee om de landstitel, terwijl West Ham wanhopig punten nodig heeft in de degradatiestrijd.

De spanning in het stadion was de hele avond voelbaar, maar sloeg volledig om na de treffer van Trossard. Terwijl het uitvak van Arsenal ontplofte van vreugde, ontstond elders in het stadion complete chaos.

Arsenal-fans zouden tickets voor thuisvak hebben gekocht

Volgens berichten zaten meerdere Arsenal-supporters tussen de West Ham-aanhang. Sommigen zouden hun emoties na de goal niet meer hebben kunnen onderdrukken, waarna de situatie escaleerde.

Op beelden is te zien hoe een groep mannen richting de uitgang wordt geduwd terwijl supporters om hen heen schreeuwen en schelden. Beveiligers probeerden nog tussenbeide te komen, maar konden niet voorkomen dat één supporter uiteindelijk van de trap naar beneden werd gegooid. Een West Ham-fan rende hem vervolgens nog achterna.

De Londense politie bevestigde na afloop dat twee mannen van 48 en 36 jaar zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en openbare ordeverstoring. Of zij direct betrokken waren bij de beelden uit het stadion, werd niet bekendgemaakt. West Ham United en Arsenal hebben nog niet gereageerd.

West Ham - Arsenal

West Ham United
0 - 1
Arsenal
Gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Nottm Forest
36
-2
43
17
Spurs
36
-9
38
18
West Ham
36
-20
36
19
Burnley
36
-36
21
20
Wolves
36
-41
18

