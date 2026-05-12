De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft zijn voorlopige WK-selectie ingediend bij de FIFA en daarin is ruimte gemaakt voor meerdere opvallende namen. De lijst van maximaal 55 spelers geldt dit keer als bindende voorselectie: alleen spelers die nu zijn opgenomen, kunnen straks nog deel uitmaken van de definitieve WK-kern van 26 man.

Waar de vaste waarden grotendeels vanzelfsprekend terugkeren, springen vooral enkele verrassende keuzes in het oog. Zo mogen spelers als Alberto Moleiro, Sergio Gómez, Víctor Gómez en Eric García blijven dromen van deelname aan het Wereldkampioenschap.

De Spaanse bond moest de lijst maandag officieel overmaken aan de FIFA. Door de aangepaste regels is die voorselectie belangrijker dan ooit: spelers die nu buiten de boot vallen, kunnen later niet alsnog worden toegevoegd, zelfs niet bij blessures. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn lijst niet openbaar gemaakt.

Moleiro beloond na sterk seizoen

Vooral de aanwezigheid van Alberto Moleiro valt op. De aanvallende middenvelder van Villarreal kende een uitstekend seizoen en lijkt daarvoor nu beloond te worden. Hij maakte geen deel uit van eerdere selecties van De la Fuente, maar zijn sterke prestaties hebben hem alsnog een plek in de uitgebreide WK-groep opgeleverd.

Ook andere namen die minder vanzelfsprekend leken, zijn opgenomen. Víctor Gómez van Sporting Braga en Sergio Gómez van Real Sociedad behoren eveneens tot de spelers die zich nadrukkelijk in beeld hebben gespeeld.

Achterin blijft de concurrentie stevig. Pau Torres, Robin Le Normand, Mosquera, Vivian en Eric García strijden om plekken naast de meer gevestigde namen Aymeric Laporte, Pau Cubarsí en Dean Huijsen.

Zorgen om blessures bij Spanje

Ondanks fysieke zorgen heeft De la Fuente ook meerdere ‘twijfelgevallen’ opgenomen in zijn voorselectie. Mikel Merino werkt aan zijn herstel, terwijl Nico Williams voorlopig enkele weken aan de kant staat. Bij Lamine Yamal bestaat zelfs de kans dat hij de openingswedstrijd van het WK mist, al lijkt zijn plek in de definitieve selectie geen moment ter discussie te staan.

De vaste ruggengraat van Spanje blijft ondertussen overeind. In doel gelden Unai Simón en David Raya als zekere keuzes, terwijl ook Joan García volgens Spaanse media op weg lijkt naar het WK. Op het middenveld blijven Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi en Gavi belangrijke pionnen binnen de plannen van De la Fuente.

Voorin rekent Spanje naast Lamine Yamal en Nico Williams ook op spelers als Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres en Borja Iglesias, terwijl de bondscoach met zijn ruime voorselectie nadrukkelijk ruimte houdt voor mogelijke verrassingen in de laatste weken richting het WK.

Grote naam ontbreekt

Voor Dani Carvajal is geen plek op de spelerslijst. De 34-jarige rechtsback van Real Madrid is de grootste naam die ontbreekt. Carvajal worstelde de afgelopen jaren met blessures en speelde dit seizoen pas veertien competitieduels. Hij miste de laatste twee duels van Real Madrid door een teenblessure, maar staat dinsdag weer op het trainingsveld met de groep. Het is geen grote verrassing dat Carvajal niet naar het WK gaat, maar dat hij zelfs niet bij de 55 kanshebbers hoort, is wel opvallend. Zijn laatste interland dateert van september 2025. Carvajal droeg 52 keer het shirt van la Furia Roja.