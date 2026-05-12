Nieuw onderzoek legt opvallend verschil bloot tussen fans Ajax en PSV

De VAR zorgt al jaren voor discussie in het Nederlandse voetbal, maar nieuw onderzoek laat nu ook zien hoe verschillend supporters van de traditionele topclubs die momenten beleven. Uit een analyse van sportdatabureau Opta en marktonderzoeker Sapio Research, in opdracht van Snickers, blijkt dat vooral Ajax-fans hun geduld verliezen tijdens een videoscheidsrechter-check. Supporters van PSV blijven juist het meest kalm, ondanks het feit dat de Eindhovenaren de afgelopen jaren juist het vaakst met VAR-ingrepen te maken kregen.

Voor het onderzoek werden alle VAR-incidenten in de Eredivisie vanaf de invoering in het seizoen 2017/18 tot en met 2024/25 geanalyseerd. De cijfers van het huidige seizoen worden later deze maand toegevoegd aan de analyse. Daarnaast werden 2.000 Nederlandse voetbalfans ondervraagd over hun beleving van VAR-momenten. Daaruit komt naar voren dat supporters wachttijden structureel veel langer inschatten dan ze daadwerkelijk duren.

Ajax-supporters blijken daarin het verst te gaan. Een gemiddelde VAR-check in de Johan Cruijff ArenA duurt volgens de cijfers ongeveer één minuut, maar wordt door fans ervaren alsof die ruim drieënhalve minuut duurt. Feyenoord-supporters schatten de wachttijd eveneens fors hoger in, terwijl PSV-fans relatief het meest nuchter blijven tijdens een videoscheidsrechter-ingreep.

Ajax-fans ervaren meeste frustratie tijdens VAR-checks

Uit het onderzoek blijkt dat het wachten op een VAR-beslissing voor veel supporters het meest frustrerende moment van een wedstrijd vormt. Dertig procent van de ondervraagden noemt de wachttijd zelf als grootste irritatiepunt, terwijl ook onduidelijke beslissingen en afgekeurde doelpunten na een juichmoment hoog scoren.

De cijfers laten zien dat de daadwerkelijke duur van een VAR-check vaak beperkt blijft, maar dat de emotionele beleving compleet anders is. Ajax-fans ervaren de grootste ‘gevoelsmatige vertraging’. Waar een controle gemiddeld één minuut duurt, schatten supporters die periode op 3,51 minuten. Daarmee overschat de Amsterdamse achterban de wachttijd met een factor 3,5.

Feyenoord-supporters ervaren een VAR-check van gemiddeld 1,05 minuut alsof die 3,48 minuten duurt. Dat betekent een overschatting met factor 3,32.

Opvallend genoeg blijven PSV-supporters het meest ontspannen tijdens onderbrekingen. Hoewel PSV sinds de invoering van de VAR juist de meeste incidenten kende — 46 in totaal, goed voor ruim 43 minuten aan onderbrekingen — valt de gevoelsmatige vertraging in Eindhoven lager uit. Een check van gemiddeld 0,95 minuut voelt daar aan als 2,9 minuten, een factor 3,07.

Onderzoek wijst op grote invloed van emotie in stadion

Volgens de onderzoekers speelt emotie een grote rol bij de manier waarop supporters tijd ervaren tijdens cruciale wedstrijdmomenten. Zo geeft 63 procent van de Nederlandse voetbalfans aan ongeduldig te worden tijdens een VAR-check, terwijl 55 procent irritatie ervaart.

Uit het consumentenonderzoek blijkt bovendien dat bijna de helft van de supporters aangeeft dat een snack helpt om de spanning tijdens een VAR-check te verminderen. Meer dan een derde zegt zelfs dat de wachttijd daardoor korter aanvoelt.

