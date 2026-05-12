Jordi Cruiff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajacied

12 mei 2026, 17:21
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Jordi Cruijff is bij Ajax druk bezig om de bezem door de selectie te halen en hoopt zeker vijftien tot zeventien spelers van de hand te doen. Een van de slachtoffers van deze grootschalige renovatie is Julian Rijkhoff, zo melden bronnen aan Soccernews. De eenentwintigjarige spits mag deze zomer vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, omdat hij niet in de toekomstplannen van de technische leiding past.

De aanvaller heeft in Amsterdam nog een doorlopende verbintenis tot volgend jaar zomer, maar de kans op speelminuten in het eerste elftal is klein. Momenteel wordt de spits verhuurd aan Almere City, de Keuken Kampioen Divisie-club die zich via de play-offs probeert te verzekeren van Eredivisie-voetbal. Daar deed hij het dit seizoen niet onverdienstelijk, hij maakte namelijk zeventien treffers in dienst van de club.

Het naderende vertrek van Rijkhoff staat niet op zichzelf, aangezien de huidige nummer vijf van de Eredivisie afstevent op een ongekende leegloop. Eerder werd al bekend dat de Amsterdammers de bezem flink door de selectie willen halen komende zomer. Jordi Cruijff heeft maar liefst zeventien spelers te licht bevonden, die mogen allemaal vertrekken.

Voor Rijkhoff betekent dit dat er gezocht wordt naar een permanente oplossing. Bronnen rondom de club melden dat een langer verblijf bij Almere City momenteel is uitgesloten. Ajax wil definitief afscheid nemen en overweegt daarbij verschillende constructies. De kans is aannemelijk dat zijn contract wordt afgekocht waardoor hij transfervrij de deur uitloopt, al hoopt de Amsterdamse club stiekem nog op een kleine transfersom.

