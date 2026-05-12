Wim Kieft haalt hard uit naar Ajax na nederlaag tegen Utrecht

Wim Kieft heeft zich groen en geel geërgerd aan het optreden van tijdens de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht. Ook de rest van het elftal en de algehele staat van de club moesten het ontgelden in de wekelijkse podcast KieftJansenEgmondGijp.

Ajax ging afgelopen zondag onderuit tegen FC Utrecht, waardoor de ploeg van trainer Oscar Garcia met nog één speelronde te gaan op de vijfde plaats in de Eredivisie staat. Godts, die normaal gesproken als linksbuiten fungeert, speelde tegen de Domstedelingen plotseling in een centrale rol. "Ik heb me heel erg verbaasd over en geërgerd aan Mika Godts", zegt Kieft. "Hij is linksbuiten, maar wie heeft er bedacht dat hij dan tegen FC Utrecht de hele wedstrijd op nummer 10 gaat lopen? Hijzelf of de coach?", vraagt de analist zich af. Volgens Kieft valt het spel van de Amsterdammers hem eigenlijk nooit mee, waarbij hij ook een ploeggenoot aanhaalt als voorbeeld van de aanhoudende wisselvalligheid. "Het ergste vind ik: er is gewoon geen kwaliteit. Dan kijk je naar Dolberg; hij kan best aardig voetballen. Maar de ene week is het een 7 of een 8, de andere week een 4, dan zie je hem niet", stelt de oud-spits.

Naast de aanvallende keuzes was er aan tafel ook onbegrip over de tegentreffers. Mike van der Hoorn kopte vanuit een hoekschop de winnende treffer binnen voor FC Utrecht. Van der Gijp begreep niet hoe de verdediger volledig vrij kon inkoppen. "Hoe kan het nou dat er he-le-maal niemand bij Mike van der Hoorn stond?", vraagt de analist zich hardop af. Kieft wijst daarop direct naar Josip Sutalo, die het kopduel had moeten aangaan om het gevaar te beteugelen.