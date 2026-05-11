René van der Gijp maakt zich zorgen over de gezondheid van Johan Derksen, zo vertelt hij bij KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer ziet dat zijn 77-jarige collega ‘helemaal op is’ en adviseert hem om volgend seizoen – net als hijzelf – een dag vrij te nemen gedurende de week.

Over ruim een week gaat Vandaag Inside, van 18 mei tot en met 10 juni, dagelijkse uitzendingen maken op Curaçao. Naast de dagelijkse talkshow zullen hoofdrolspelers Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp ook andere programma’s en podcasts maken vanaf het eiland.

Met name Genee zit niet stil, zo vertelt Van der Gijp. “Die gaat de hele dag over dat eiland heen met een camera. Hij wil het liefst om 07.00 uur opstaan en tot 23.00 uur werken.” Rob Jansen vult aan: “En praten. Het liefst de diepte in.”

Gezondheidssituatie Johan Derksen

Maar ook Derksen moet flink aan de bak op Curaçao. “Weet je wat het ergste is? Ik wil me er nooit mee bemoeien, maar Johan is nu gewoon echt moe. Die is helemaal op. Dan denk ik: als we volgend jaar weer zo’n jaar aangaan met Vandaag Inside, neem dan ook een dagje vrij”, adviseert Van der Gijp uiterst serieus. De goedlachse analist ontbreekt dit seizoen structureel op woensdag bij VI, wat hem uitstekend bevalt.

“Dan pak je gewoon de maandag vrij. Zodat je zaterdag, zondag en maandag even tot rust kan komen. Pas een beetje op jezelf. Ik weet niet of hij dat wil”, vervolgt Van der Gijp. “Vijf maanden lang, vijf keer op tv… Niemand doet dat!”

Wat Van der Gijp zelf gaat doen op Curaçao? “Weet ik veel? Ik denk heel de dag op bed liggen”, grapt de voormalig voetballer.