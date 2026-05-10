Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

Feyenoord speelt volgend seizoen in de Champions League. De ploeg van Robin van Persie heeft zondagmiddag met een 1-1 gelijkspel tegen AZ de tweede plaats in de Eredivisie veiliggesteld, maar mag daar vooral de concurrentie voor bedanken.
Feyenoord speelde zondagmiddag een ontluisterende eerste helft tegen AZ. De Alkmaarders kregen vanaf de eerste minuut druk op de nummer twee van de Eredivisie, waar Feyenoord niet mee om kon gaan. Slordig balverlies in de opbouw werd al na één minuut spelen genadeloos afgestraft door de bezoekers. Troy Parrott zette AZ met een fraaie stift razendsnel op voorsprong.
Die voorsprong was terecht, kijkend naar het spelbeeld in de gehele eerste helft. AZ had zijn zaakjes uitstekend voor elkaar in De Kuip en zorgde ervoor dat het publiek van Feyenoord zich tegen de ploeg van Robin van Persie ging keren. Er klonk veel gefluit van Het Legioen richting de eigen spelers vanwege het uiterst teleurstellende optreden in het eerste bedrijf.
Robin van Persie greep daarom ook in tijdens de rust. Hij voerde maar liefst drie wissels door en liet onder meer Gijs Smal en Givairo Read invallen. Het zorgde er niet direct voor dat Feyenoord een stuk beter ging voetballen, maar de ploeg van Van Persie kwam na 57 minuten spelen wel op gelijke hoogte. Na een schitterende pass van Oussama Targhalline schoot Anis Hadj Moussa raak: 1-1.
In het resterende gedeelte van de wedstrijd zakte Feyenoord iets verder terug en was het AZ dat het fitst oogde en de gevaarlijkste kansen kreeg. Uiteindelijk viel er geen doelpunt meer, en dat was voor Feyenoord uitstekend nieuws. Het gelijkspel zorgde er door het puntverlies van NEC namelijk voor dat de Rotterdammers de tweede plaats in de Eredivisie definitief veilig konden stellen. Dat betekent dat er volgend seizoen Champions League-voetbal gespeeld wordt in De Kuip.
40m kan het worden maar het startgeld is geloof ik 18m. @rudolf jij ook gefeliciteerd ! En stokvis ook het is binnen we gaan Europa weer in met dat perspectief kunne we leuk spelers aantrekken. we gaan het weer zien er zit meer in sommige spelers . Cl haalt soms het beste uit spelers hebben we in het verleden gezien.
De eerste helft was inderdaad matig, vooral met Lotomba en Deijl als backs. Toen Read en Smal erin kwamen, en met name Read, zag je direct een enorme kwaliteitsimpuls. Read lijkt soms wel een ervaren topspeler van 35 vergeleken met de andere 21 die op het veld staan. Echt een enorme klasbak. Na de 1-1 wilde Feyenoord eigenlijk niet meer voetballen en dat vond ik persoonlijk wel tricky, want dan roep je de narigheid een beetje over jezelf af. Gelukkig bleek de concurrentie uiteindelijk nog zwakker. Champions League is binnen. Gefeliciteerd Feyenoorders!
Das in de pocket, gefeliciteerd!
