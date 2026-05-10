Feyenoord-trainer Robin van Persie kent geen enkele twijfel: hij is volgend seizoen nog steeds de trainer van de Rotterdamse club, zo gaf hij zondagavond aan op de persconferentie van Feyenoord.

Van Persie kreeg na afloop van de wedstrijd tegen AZ (1-1) de vraag van verslaggever Dennis van Eersel of hij erover na heeft gedacht dat het duel van zondag ook zijn laatste in De Kuip kon zijn. "Ik heb nog een contract voor volgend seizoen", reageerde Van Persie. "Dat betekent dat ik ook volgend jaar de trainer van Feyenoord ben."

Van Persie bepaalt dat echter niet zelf, maar is afhankelijk van de visie van de nieuwe technisch en algemeen directeur op zijn functioneren. Feyenoord is volop bezig om deze twee posities na het aangekondigde vertrek van Dennis te Kloese in te vullen, zodat de plannen voor het volgende seizoen gesmeed kunnen worden.

De blik van Van Persie gaat na het veiligstellen van de tweede plek in de Eredivisie in ieder geval al naar de toekomst: "Vanaf komende week kan ik spelers gaan bekijken, mijn eigen spelers beoordelen en gaan praten met de mensen die daarover gaan. Ook dit jaar zijn we tegen dingen aangelopen die in mijn ogen beter kunnen. Daar gaan we het met elkaar over hebben."