Paniek bij Antwerp: Vincent Janssen kan club verlaten voor miljoenenavontuur

9 mei 2026, 14:22   Bijgewerkt: 14:47
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Vincent Janssen is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen bij Royal Antwerp. Hoewel Royal Antwerp de Nederlandse spits dolgraag wil behouden, hangen er donkere wolken boven Antwerpen. Volgens Gazet van Antwerpen geniet de 31-jarige aanvoerder concrete interesse uit het Midden-Oosten en de MLS, waardoor een vertrek aanstaande lijkt.

Het contract van Janssen loopt na dit seizoen af en de clubleiding van Antwerp heeft een duidelijke missie: verlengen. De club zou de spits een nieuwe tweejarige verbintenis hebben aangeboden, maar daar zit een flinke angel aan. Door noodzakelijke besparingen kan de Great Old het huidige salaris van de Nederlander – zo’n 3 miljoen euro bruto per jaar – simpelweg niet betalen. Janssen zal dus flink moeten inleveren als hij in België wil blijven.

Verleidelijke miljoenen en de droom van Texas

Terwijl de onderhandelingen met Antwerp moeizaam verlopen, ruiken buitenlandse clubs hun kans. Zowel vanuit Saudi-Arabië als de Verenigde Staten (MLS) is er interesse getoond. Vooral de optie in Amerika is interessant voor de familie Janssen; de spits heeft de wens om op termijn met zijn gezin in Texas te gaan wonen. Financieel gezien kunnen deze clubs bovendien aanbiedingen doen waar Antwerp niet aan kan tippen.

Trainer Joseph Oosting hoopt dat de aanvaller blijft. Janssen bewees onlangs tegen Westerlo met twee goals en twee assists nog maar eens zijn waarde. "Hij staat er nog altijd voor open om te blijven”, aldus Oosting tegenover de Gazet. De oefenmeester heeft de druk bij technisch directeur Marc Overmars neergelegd. "Ik praat er wel over met Marc, omdat ik vind dat Vincent een spits is die een goal kan maken en dat is belangrijk.”

Grote schoonmaak in Antwerpen

Antwerp lijkt bezig aan een flinke verjonging en bezuinigingsronde. Zo is de kans klein dat Dennis Praet mag blijven; de club zet liever in op jongeren. Ook voor Gyrano Kerk lijkt het doek te vallen; zijn zaakwaarnemer zou al op zoek zijn naar een nieuwe club.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Vincent Janssen

Vincent Janssen
Royal Antwerp FC
Team: Antwerp
Leeftijd: 31 jaar (15 jun. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Antwerp
32
10
2024/2025
Antwerp
34
11
2023/2024
Antwerp
35
11
2022/2023
Antwerp
36
18

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
36
34
47
2
R. Union SG
36
37
46
3
Sint-Truiden
36
16
39
4
Anderlecht
36
-1
28
5
Mechelen
36
-7
27

