Schrikbarende cijfers: Gakpo noteert bizar laag aantal balcontacten tegen Chelsea

9 mei 2026, 15:18   Bijgewerkt: 15:27
Cody Gakpo van Liverpool
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Cody Gakpo kent een ronduit ongelukkige middag tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea. De Nederlander speelt zaterdag als valse spits, maar komt totaal niet in het stuk voor. Veelzeggend is dat Gakpo na een uur voetbal pas tien balcontacten had.

Gakpo beleeft sowieso geen gelukkig seizoen en kan de fans van Liverpool ook in de belangrijke wedstrijd tegen Chelsea niet overtuigen. De oud-speler van PSV speelt zaterdagmiddag als spits, maar wordt nauwelijks in het spel betrokken. Illustratief daarvoor is dat Gakpo pas na 41 minuten zijn eerste balcontact noteerde. Uiteindelijk sloot hij de eerste helft af met slechts vier balaanrakingen.

In de tweede helft raakte Gakpo de bal iets vaker, maar na een uur spelen stond de teller nog altijd op slechts tien balcontacten. Liverpool-fans reageerden dan ook vol ongeloof toen Arne Slot niet Gakpo, maar Rio Ngumoha na 67 minuten naar de kant haalde ten faveure van Alexander Isak.

Tien minuten later was het alsnog de beurt aan Gakpo om gewisseld te worden. De Nederlander eindigde de wedstrijd uiteindelijk met slechts twaalf balcontacten tegen Chelsea.

Het duel eindigde uiteindelijk in een 1-1-gelijkspel. Ryan Gravenberch zette Liverpool op voorsprong met een fraaie knal, waarna Enzo Fernandez redelijk snel de gelijkmaker produceerde namens Chelsea.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
33
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

