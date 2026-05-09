Frankrijk als topfavoriet naar WK 2026: flikt Deschamps het opnieuw?

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan favoriet Frankrijk.

Frankrijk begint in 2026 aan zijn zeventiende WK-deelname en geldt wederom als een van de absolute favorieten voor de wereldtitel. Les Bleus bereikten de laatste twee WK-finales. Ze wonnen het toernooi in 2018 en waren in 2022 na een legendarische eindstrijd tegen Argentinië slechts strafschoppen verwijderd van titelprolongatie. De ambitie is nu helder: geschiedenis schrijven met een derde finale op rij.

Laatste kunststukje van Deschamps

Artikel gaat verder onder video

De man die Frankrijk opnieuw naar succes moet leiden is Didier Deschamps. De bondscoach neemt na het WK afscheid als bondscoach en krijgt daarmee nog één kans om zijn imposante erelijst verder uit te breiden.

Deschamps groeide al uit tot een legende door zowel als speler (1998) als coach (2018) wereldkampioen te worden. Sinds zijn aanstelling in 2012 behoorde Frankrijk vrijwel onafgebroken tot de mondiale top.

Onder zijn leiding bereikte Frankrijk de kwartfinale (2014), won het de wereldtitel (2018) en verloor het pas na strafschoppen de finale van 2022.

“Er zijn moeilijke keuzes te maken”, zei Deschamps onlangs over zijn selectie. “Als iedereen fit is, wordt het misschien wel de lastigste selectie die ik ooit moest maken.” Het zegt veel over de grote kwaliteit waar Frankrijk op kan leunen.

Programma WK 2026: Frankrijk meteen favoriet in Groep I

Frankrijk zal zichzelf ten doel stellen om als groepswinnaar naar de knock-outfase te gaan, maar treft met Afrika Cup-finalist Senegal en het opkomende Noorwegen serieuze tegenstand in Groep I. .

Speelschema Frankrijk (Groep I):

• 16 juni - 21:00 uur: Frankrijk - Senegal (New York/New Jersey)

• 22 juni - 23:00 uur: Frankrijk - Irak (Philadelphia)

• 26 juni - 21:00 uur: Noorwegen - Frankrijk (Boston)

WK-historie: van pioniers tot mondiale grootmacht

Frankrijk behoort al decennialang tot de elite van het internationale voetbal. Het land was aanwezig op het allereerste WK in 1930, waar Lucien Laurent het eerste doelpunt ooit op een wereldkampioenschap maakte.

Toch duurde het lang voordat Frankrijk daadwerkelijk de wereldtop bereikte. In 1958 leidde Just Fontaine Les Bleus naar de derde plaats én een record dat nog altijd overeind staat: dertien goals op één WK.

Daarna volgden de iconische jaren tachtig met Michel Platini, voordat Frankrijk in 1998 eindelijk wereldkampioen werd op eigen bodem dankzij de gouden generatie rond Zinédine Zidane.

Ook 2018 staat diep in het collectieve geheugen gegrift. Met sterren als Antoine Griezmann, Paul Pogba en een piepjonge Kylian Mbappé veroverde Frankrijk opnieuw de wereldtitel.

De verloren WK-finale van 2022 tegen Argentinië geldt inmiddels als een van de beste wedstrijden ooit gespeeld op een WK.

Bekende namen bij Frankrijk

De selectie van Frankrijk puilt opnieuw uit van de wereldklasse. Absolute leider is uiteraard Kylian Mbappé, die op zijn 27ste al tot de grootste WK-spelers ooit behoort. De aanvaller van Real Madrid was in 2022 goed voor acht WK-goals en jaagt inmiddels op het Franse record van Just Fontaine.

Daarnaast beschikt Deschamps over een ongekende luxe in aanvallend opzicht. Ousmane Dembélé verkeert in topvorm, terwijl talenten als Désiré Doué en Michael Olise zich razendsnel ontwikkelen tot absolute topspelers.

Ook Rayan Cherki geldt als een potentiële smaakmaker dankzij zijn creativiteit en flair, terwijl Christopher Nkunku en Marcus Thuram extra diepte en scorend vermogen toevoegen.

Voorin heeft Frankrijk simpelweg keuzes waar vrijwel ieder ander land jaloers op is.

Kan Frankrijk opnieuw de wereldtitel pakken?

De verwachtingen rondom Frankrijk zijn opnieuw gigantisch. Frankrijk beschikt misschien wel over de breedste selectie van het toernooi en combineert ervaring met explosieve individuele klasse.

Tegelijkertijd brengt favoriet zijn ook druk met zich mee. Maar met een bewezen toptrainer en wereldsterren als Mbappé, Olise en Dembélé is Frankrijk opnieuw de te kloppen ploeg voor alle landen met titelaspiraties.