Aubameyang uit Marseille-selectie gezet na bizar incident met brandblusser

9 mei 2026, 17:20
Aubameyang Marseille
Foto: © Imago
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Pierre-Emerick Aubameyang is door Olympique Marseille uit de selectie gezet, zo melden Franse media waaronder L'Équipe. Aanleiding voor de ingrijpende maatregel is een tamelijk bizar incident met een brandblusser op het trainingscomplex.

Eerder deze week werd bekend dat de clubleiding van L'OM een opmerkelijke strafmaatregel heeft opgelegd aan de selectie. Om de tegenvallende resultaten een halt toe te roepen werd de spelersgroep, waaronder de Nederlanders Quinten Timber en Jeffrey de Lange, verplicht om de hele week te overnachten op het trainingscomplex.

Aubameyang (36) maakte deel uit van een groep van zo'n tien spelers die donderdag, tijdens de vierde nacht die de selectie op het trainingscomplex moest doorbrengen, een poging deed wat leven in de brouwerij te brengen. De problemen ontstonden echter toen de oud-spits van onder meer Borussia Dortmund, Arsenal en FC Barcelona staflid Bob Tahri én diens bed onderspoot met een brandblusser. Daar was Tahri echter totaal niet van gediend, de oud-atleet (voormalig Frans kampioen op de steeplechase, bij Marseille namens het technisch management verantwoordelijk voor het bewaken van de avondklok) stapte dan ook naar zijn superieuren.

De clubleiding van Marseille nam het incident ernstig op en deelde de selectie vrijdag mee dat Aubameyang buiten de selectie wordt gelaten voor het uitduel bij Le Havre van komende zondag. De spits heeft zelf inmiddels zijn excuses aangeboden bij Tahri én het management, waarbij hij zou hebben gezegd dat hij 'de boel alleen maar wat wilde opvrolijken'.

Marseille dreigt naast Europees voetbal te grijpen

Marseille reist als nummer zeven van de Ligue 1 af naar Le Havre. De achterstand op de nummer zes, AS Monaco, bedraagt slechts één enkel punt. Slaagt L'OM er in de laatste twee speelronden nog in om de zesde plaats over te nemen van de Monegasken, dan plaatst de club zich voor de voorrondes van de Conference League. Blijft Marseille zevende, dan spelen Timber en co volgend seizoen geen Europees voetbal.

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 36 jaar (18 jun. 1989)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
29
9
2024/2025
Al-Qadsiah
32
17
2024/2025
Marseille
-
-
2023/2024
Marseille
34
17

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
5
Rennes
32
10
56
6
Monaco
32
8
54
7
Marseille
32
15
53
8
Strasbourg
31
9
46
9
Lorient
32
-5
42

Complete Stand

