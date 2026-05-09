Michiel Kramer breekt live op tv na laatste wedstrijd als prof: 'Het is gewoon klaar'

9 mei 2026, 18:54
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Michiel Kramer houdt het niet droog in zijn laatste interview als profvoetballer. Direct na de uitschakeling met RKC Waalwijk in de play-offs om promotie naar de Eredivisie komt het besef dat het erop zit hard binnen bij de 37-jarige spits.

RKC moest zaterdag een 0-1 thuisnederlaag tegen Willem II zien weg te poetsen in de return in Tilburg. Dat lukte niet: na 90 minuten stond er een 1-1 gelijkspel op het bord, waarmee de uitschakeling van de Waalwijkers een feit is. Voor Kramer komt daarmee een einde aan zijn lange loopbaan, die hem onder meer langs clubs als NAC Breda, ADO Den Haag, Feyenoord, Sparta Rotterdam én RKC leidde.

Kramer kreeg het op het veld al even te kwaad toen Joey Kooij het laatste fluitsignaal blies. Even later meldt hij zich bij ESPN-verslaggever Wouter Bouwman. "Er gaat op een gegeven moment zoveel door je heen. Uiteindelijk is het einde carrière, dat besef komt dan, na zo'n laatste fluitsignaal, ineens binnen. Neem daar die kans van Harrie (Kuster, red.) bij in de 93ste minuut. Dan komt daar gewoon ineens een einde. Dus dat is wat er een beetje vrijkwam, ja."

Wat er door Kramer heen ging? "Eigenlijk van alles. Ik werd een beetje overvallen door alle emoties, moet ik eerlijk zeggen. Het is gewoon klaar, man. Dat is gewoon prima, daar niet van, ik schaam me ook helemaal niet voor de tranen. Uiteindelijk is het iets waar ik ontzettend trots op ben en waar ik ontzettend mooi op terugkijk. Ik had het heel graag nog twee weken willen verlengen, maar als ik nu zo kort na de wedstrijd kijk naar waar ik vandaan kom en wat het me allemaal gebracht heeft, dan kan ik niets meer dan trots zijn op mijn ouders, mijn zus...", zegt Kramer, waarna hij het weer even te kwaad krijgt en zijn zin even moet onderbreken om op adem te komen.

Als hij zich herpakt heeft vervolgt Kramer: "Op mijn kinderen en iedereen die me vanaf dag één gesteund heeft. Ontzettend dankbaar en blij dat ze de hele weg met mij bewandeld hebben. De dieptepunten mee hebben gemaakt, de hoogtepunten, maar al met al altijd naast me." Bouwman somt vervolgens op wat Kramer allemaal heeft meegemaakt: "Een gassie dat is weggestuurd bij Excelsior maar uiteindelijk prijzen wint, doelpunten maakt, omhalen, van afstand, je hebt alles meegemaakt, man." Kramer beaamt: "Het zit erop."

Bedankt voor alles, voor altijd een kampioen. Kan niet wachten om je nu vaker te zien als analist.

Willem II - RKC

Willem II
1 - 1
RKC Waalwijk
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Play-offs 1/2
Seizoen: 2025/2026

Michiel Kramer

Michiel Kramer
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 37 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
15
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

