Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Irak, dat voor het eerst sinds 1986 weer meedoet op het hoogste podium.

Veertig jaar na de allereerste deelname aan een wereldkampioenschap keren de Leeuwen van Mesopotamië terug op het grootste podium van het mondiale voetbal. Waar Mexico 1986 vooral symbool stond voor een leerproces, reist Irak nu met een veel ambitieuzere generatie af naar Noord-Amerika.

Artikel gaat verder onder video

Onder leiding van de ervaren bondscoach Graham Arnold hoopt Irak eindelijk een eerste WK-overwinning ooit te boeken. In een loodzware groep met Frankrijk, Senegal en Noorwegen wacht direct een enorme uitdaging, maar binnen het land leeft het gevoel dat deze selectie in staat is om voor een verrassing te zorgen.

Bekende namen moeten Irak naar historische stunt leiden

De absolute blikvanger binnen de selectie is Aymen Hussein. De spits van Al-Karma is uitgegroeid tot hét gezicht van het Iraakse voetbal en staat inmiddels op 32 interlandgoals. Met zijn fysieke kracht, kopsterkte en ervaring geldt hij als de belangrijkste afmaker van de ploeg. Hussein kampte de afgelopen maanden wel met blessureleed, maar werkt zich vlak voor het WK langzaam terug richting topvorm.

Naast Hussein rekenen de Irakezen ook op publiekslieveling Mohanad Ali. De aanvaller, bijgenaamd ‘Mimi’, maakte in de kwalificatie een reeks cruciale doelpunten en groeide uit tot een specialist in grote wedstrijden .

Ook Amir Al-Ammari is een sleutelspeler. De middenvelder van het Poolse Cracovia bewaakt het tempo, brengt rust aan de bal en toonde in de play-offs zijn stalen zenuwen. Met een rake penalty in de zeventiende minuut van de blessuretijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten schoot hij Irak naar de intercontinentale play-offs.

Daarnaast kijken veel supporters uit naar Zidane Iqbal, de technisch begaafde middenvelder die ooit doorbrak bij Manchester United en tegenwoordig actief is bij FC Utrecht. Door een knieblessure is zijn deelname echter hoogst onzeker.

Voorin beschikt Irak bovendien over Ali Al-Hamadi, die in Engeland bij Luton Town ervaring opdoet op hoog niveau. Achterin moeten routiniers als Rebin Sulaka en Merchas Doski voor stabiliteit zorgen.

Graham Arnold moet nieuwe WK-helden creëren

Met Graham Arnold koos Irak voor een coach met WK-ervaring. De Australiër leidde zijn eigen land in 2022 nog naar de achtste finales en kreeg vervolgens de taak om Irak eindelijk terug naar het WK te brengen. Dat lukte via een slopende kwalificatiereeks van liefst 21 wedstrijden.

Irak miste directe plaatsing uiteindelijk op één punt, maar overleefde daarna meerdere zenuwslopende play-offrondes. In de beslissende wedstrijd tegen Bolivia zorgden Ali Al-Hamadi en Aymen Hussein voor een historische 2-1 overwinning, waarmee het ticket voor het WK alsnog werd veiliggesteld.

De grote vraag is nu of Irak kan verrassen. Met Frankrijk als torenhoge favoriet en Senegal als fysiek powerhouse lijkt het bereiken van de knock-outfase lastig. Maar met spelers als Hussein, Mohanad Ali en Al-Ammari beschikt Irak over voldoende kwaliteit om het grotere landen bijzonder lastig te maken.

Programma WK 2026: zware poule voor Irak

Speelschema Irak (Groep I):

17 juni - 00:00 uur: Irak - Noorwegen in Boston

22 juni - 23:00 uur: Frankrijk - Irak in Philadelphia

26 juni - 21:00 uur: Senegal - Irak in Toronto