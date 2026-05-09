Mark van Bommel is in beeld als nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe, zo melden Turkse media waaronder Fanatik. De 49-jarige oud-middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp FC, in de zomer van 2024, zonder club.

Bij Fener staan de verkiezingen voor de nieuwe clubpresident voor de deur. Favoriet daarbij is Aziz Yildirim, die de club vanaf eind jaren 90 al twintig jaar leidde tot hij in 2018 aftrad. Volgens bovengenoemde krant is Van Bommel de beoogde nieuwe trainer, als Yildirim inderdaad wordt gekozen. De Nederlander zou daarmee de definitive opvolger worden van Domenico Tedesco, die vorige maand werd ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

Van Bommel was sinds het beëindigen van zijn actieve loopbaan hoofdtrainer van PSV, VfL Wolfsburg en meest recentelijk Antwerp. Met laatstgenoemde club won hij in het seizoen 2022/23 zowel de Belgische landstitel als de beker.

Sinds zijn vertrek, een jaar later, werd hij in verband gebracht met verschillende clubs. Zo sprak Van Bommel in maart 2025 nog met N.E.C., dat een opvolger zocht voor Rogier Meijer. Tot een overeenkomst kwam het uiteindelijk niet, waarop de Nijmegenaren voor Dick Schreuder kozen.