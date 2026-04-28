Sneijder en Bommel zinspelen op gezamenlijke samenwerking bij club

28 april 2026, 20:43
Mark van Bommel Wesley Sneijder
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Wesley Sneijder en Mark van Bommel hebben dinsdagavond voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München met elkaar geflirt over een toekomstige samenwerking. Aanleiding was het gecombineerde elftal dat Van Bommel samenstelde van beide teams.

Van Bommel stelde op verzoek van Ziggo Sport zijn droomelftal samen uit spelers van PSG en Bayern München. De trainer in ruste kwam op enig moment te staan voor de keuze uit João Neves (PSG) en Joshua Kimmich (Bayern München). “Dit vind ik gewoon heel erg moeilijk, maar dan zeg ik gewoon: Kimmich. Vraag me niet waarom, maar ik ga voor Kimmich.”

“Mag ik hierop inhaken?”, onderbrak Sneijder zijn voormalig ploeggenoot van het Nederlands elftal. “Ik vind ze allebei geweldig, hè. Maar João Neves is ook echt heel belangrijk voor PSG. João Neves is echt een iemand die zoveel ruimte… Kimmich is meer een stabiele factor. Maar João Neves laat die drie voorop echt geweldig voetballen. Daarom kies ik hem.”

“Ondanks zijn leeftijd, want ik weet dat Mark sneller voor een oudere speler kiest”, stelt Sneijder. João Neves is op dit moment 21, Kimmich 31.

Van Bommel kan de inbreng van Sneijder wel waarderen: “Kijk, wij zouden goed bij elkaar passen. Wij vullen elkaar aan.”

“Is dat niet een mogelijkheid op een gegeven moment? Jij als trainer en hij als assistent? Of andersom natuurlijk?”, vraagt presentatrice Hélène Hendriks dan.

Sneijder lijkt dat wel te zien zitten: “Daar kunnen we altijd een keer over babbelen.”

Het gecombineerde elftal van Mark van Bommel: Neuer, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Kimmich, Vitinha, Musiala; Olise, Kane, Kvaratskhelia.

Lees ook:
Bayern München Real Madrid

Bayern München - Real Madrid ontspoort na laatste fluitsignaal: nóg een rode kaart

  • wo 15 april, 23:16
  • 15 apr. 23:16
  • 9
Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena

Gesprekken tussen Feyenoord en Bayern München over Read zitten muurvast

  • wo 22 april, 20:52
  • 22 apr. 20:52
  • 3
Frenkie de Jong en Gavi

Woest Barcelona meldt zich bij UEFA na eliminatie in Champions League

  • do 16 april, 18:48
  • 16 apr. 18:48
  • 5
João Neves

João Neves
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 21 jaar (27 sep. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Paris SG
17
5
2024/2025
Paris SG
29
3
2024/2025
Benfica
-
-
2023/2024
Benfica
33
3

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

