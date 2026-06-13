Johan Derksen heeft geen goed woord over voor in Nederland geboren voetballers die kiezen voor een interlandcarrière bij Marokko. In Vandaag Inside Oranje zegt Derksen onder meer dat voetballers een 'morele verplichting' hebben richting het land waarin zij zijn opgegroeid. Nordin Ghouddani verwacht echter dat in de toekomst alleen maar meer voetballers ervoor zullen kiezen om niet voor Nederland, maar een ander land uit te gaan komen.

In de uitzending van vrijdagavond is Ghouddani, journalist en presentator van de online talkshow Mocro Inside, te gast bij Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Genee vraagt Ghouddani wie hij zou supporten, als Nederland en Marokko in de tweede ronde van het aankomende WK tegenover elkaar komen te staan. Dat gebeurt als Oranje bovenaan eindigt in Groep F en Marokko tweede zou worden in Groep B.

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Ghouddani, gekleed in trainingspak én shirt van de Marokkaanse ploeg, hoeft geen seconde na te denken over de 'gewetensvraag' van Genee. "Ja, Marokko natuurlijk", klinkt het. Dat hij sinds hij anderhalf was in Tilburg woont doet daar niets aan af: "Ik ben een Brabander, honderd procent, maar ik ben nog steeds honderd procent Marokkaan."

'Stank voor dank tegenover Nederlandse groeperingen'

Dan neemt Derksen het woord. "Weet je wat mij altijd opvalt? Je hebt Marokkaanse spelers die in Nederland geboren zijn. Die ouders zijn hier ooit naartoe gekomen omdat ze het hier beter hebben dan in Marokko. Zo'n jongen groeit op en maakt gebruik van onze sociale wetten, en die wordt opgeleid hier. Dan heeft hij de keus en dan gaat hij voor Marokko spelen, omdat opa dat graag heeft. Ik vind dat stank voor dank tegenover de Nederlandse groeperingen", aldus De Snor. René van der Gijp grapt daarop richting Ghouddani: "Dat vind jij toch ook wel?"

'Ik zou niet eens voor het Nederlands elftal willen spelen'

Dat blijkt niet het geval: "Nee, dat vind ik niet", lacht Ghouddani. "Als ik kijk naar het Nederlands elftal", legt hij uit. "Er werd laatst een foto gemaakt van allemaal donkere spelers. Als je kijkt naar de racistische bagger die Nederlandse spelers op hun dak krijgen... Ik zou niet eens voor het Nederlands elftal willen spelen. Het racisme is zó diep, zó doordrenkt. Van Dijk, Depay, Dumfries, noem ze maar op. Waarom zou je voor Nederland willen spelen als je voor een ander land kan spelen? Gelijk doen."

'Nederland had een probleem'

Bargast Raymond Mens werpt daar tegenin dat de online reacties niet representatief zijn voor héél Nederland. Derksen zegt op zijn beurt: "Nou, kijk, je hebt geprofiteerd van de Nederlandse samenleving. En je hebt een soort morele verplichting, vind ik. Als je hier groot geworden bent en hier geboren bent. En je ouders zijn hier niet voor niks gekomen." Ghouddani stipt aan dat veel ouders 'gehaald' zijn: "Nederland had een probleem", wijst hij op het gebrek aan arbeidskrachten waardoor veel gastarbeiders uit landen als Marokko werden geworven. "Nee, ik wil niet ontkennen dat die mensen in Nederland een beter leven hebben dan in Marokko. Maar als je twee landen hebt, dan kun je kiezen. Dat is het mooie. Je mag uiteindelijk toch zelf bepalen waar je naartoe gaat?"

'Als je slecht speelt voor Nederland, ben je ineens die slechte Marokkaan'

Derksen blijft bij zijn punt dat het 'een beetje ondankbaar' tegenover de Nederlandse gemeenschap is als voetballers voor een ander land kiezen. "Je moet het niet zien uit ondankbaarheid", meent Ghouddani echter. "Als je voor het ene land kiest, wil dat niet zeggen dat je iets tegen het andere land hebt. Als je houdt van je ene kind, wil dat niet zeggen dat je niet van je andere kind houdt. Voetbal is topsport. Dat is een keuze met je hart, waar voel ik me het beste bij? Als je in Nederland voetbalt en je bent slecht, dan ben je ineens die slechte Marokkaan. Als je voor Marokko kiest en je voetbalt, of je nou goed of slecht bent. Je blijft een Marokkaan. Dat is echt wel een verschil."

'Het gaat alleen maar erger worden voor het Nederlands elftal'

"Ik heb al voorspeld: het gaat alleen maar erger worden voor het Nederlands elftal. Want Curaçao en Suriname zie je nu ook al, die gaan de komende tien à twintig jaar ook alleen maar beter worden. Al die jongens zullen op de lange termijn alleen maar eerder kiezen voor Curaçao, Suriname, Indonesië, Turkije of Marokko", aldus Ghouddani.

Marokko opent WK tegen recordkampioen

Voor Marokko begint het WK in de nacht van zaterdag op zondag met een wedstrijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. Het duel wordt gespeeld in New York en begint om middernacht (Nederlandse tijd). De Marokkaanse WK-selectie herbergt drie spelers wiens wieg in Nederland stond: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine en Sofyan Amrabat.

VIDEO - Johan Derksen en Nordin Ghouddani in gesprek over Nederlands-Marokkaanse spelers