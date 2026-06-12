René van der Gijp heeft donderdagavond in Vandaag Inside een boekje opengedaan over de vriendschap tussen Kees Jansma en Dick Advocaat. De twee brouilleerden met elkaar, nadat bekend werd dat Advocaat alsnog als bondscoach met Curaçao zou meegaan naar het WK.

Advocaat leidde Curaçao naar de eerste WK-kwalificatie in de historie, maar kondigde in februari van dit jaar plotsklaps zijn vertrek aan. De ernstige ziekte van zijn dochter was voor hem de reden om niet mee te gaan naar het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Duitsland. Mede op voorspraak van Advocaat stelde de Curaçaose voetbalbond diens assistent Fred Rutten aan als zijn opvolger.

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Na twee oefennederlagen in de interlandperiode van maart, tegen Australië (5-1) en China (2-0), doken in mei ineens geruchten op dat de spelersgroep van Curaçao ontevreden was over Rutten en dolgraag Advocaat terug zou willen - waar Advocaat ook daadwerkelijk voor open zou staan. Hij was inmiddels weer aan het werk - als adviseur van Robin van Persie bij Feyenoord - en werd na een week vol geruchten (waarin onder meer sponsor Corendon dreigde af te haken) uiteindelijk op 12 mei teruggehaald; een dag nadat Rutten zijn vertrek had aangekondigd.

Jansma was als perschef werkzaam voor de nationale ploeg van Curaçao, maar ook hij hield de eer aan zichzelf en stapte op. “Die Kees is heel erg ontdaan. Vreselijk ontdaan door wat er gebeurd is”, onthult Van der Gijp donderdagavond in Vandaag Inside.

Van der Gijp was woensdagavond uit eten was met Jansma, Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. “Hij zag Dick echt als een vriend. Dat is nu klaar”, vervolgt de analist. “Dat vond ik sneu. Ik vind dat altijd sneuer voor mensen die een beetje op leeftijd zijn. Dan denk ik bij mezelf: dat is zonde. Zonde, man.

“Dat is gewoon niet goed gedaan”, zegt Van der Gijp over de gang van zaken rondom Advocaat. “Dat vond Jansma. Hij heeft er ook constant bij gezeten. Hij heeft alle appjes gezien. Hij vindt het echt verschrikkelijk dat het gebeurd is. Want ze gingen echt goed met elkaar om, hè. Hij zei ook een paar tegen Casper: ik zit er zó verschrikkelijk mee. Je bent ook gewoon een vriend kwijt, zonde.”

“Ik snap het niet zo goed. Is hij nou een vriend kwijt omdat Advocaat tegen Fred Rutten iets lelijks heeft gedaan?”, vraagt de eveneens aanwezige Raymond Mens. Van der Gijp knikt instemmend: “Ja, ja.”

“Dat is toch geen reden om een vriendschap te beëindigen?”, vraagt Mens opnieuw. Dan mengt Johan Derksen zich in de discussie. “Nee, nee niets iets lelijks. Er is een beetje een achterbakse streek uitgehaald. Kees zegt: als je zo met mensen afgaat, dan haak ik af.”

“Klopt, klopt. En daar heeft hij groot gelijk in”, valt Van der Gijp weer in. “Maar dan mag je er toch nog wel heel erg mee zitten? Hij vindt het supererg.”

VIDEO - René van der Gijp zag zwaar ontdane Kees Jansma: 'Hij zag Dick Advocaat echt als een vriend'