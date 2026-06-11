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René van der Gijp weet waarom het WK totaal niet leeft in Nederland

11 juni 2026, 21:32
Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Het WK Voetbal is donderdagavond officieel begonnen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. In Vandaag Inside wordt echter geconcludeerd dat het mondiale eindtoernooi nog helemaal niet leeft in Nederland.

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Bart Vriends, tegenwoordig in Australië actief bij Adelaide United, is donderdag bargast in Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee vraagt de verdediger ‘wat hij bij het WK en Oranje voelt’. “Ik ben echter net twee dagen in Nederland, maar ik heb nog geen oranje vlag gezien”, antwoordt Vriends. “Ik heb nog geen tompoezen gezien. Ik voel er nog niet gek veel bij. Hier begint het een beetje op te lijken.”

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René van der Gijp onderschrijft het gevoel van Vriends. De analist vertelt dat hij woensdagavond uit eten was met Kees Jansma, Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. “Dat zijn vier man die allemaal wel redelijk sport minded zijn. Het woord WK is niet één keer gevallen. Heel raar is dat.”

“Hoe dat komt? Misschien komt het omdat er nu zoveel landen meedoen dat we de eerste twee, tweeënhalve week naar heel veel k*twedstrijden gaan zitten kijken”, vervolgt Van der Gijp, refererend aan het deelnemersveld van in totaal 48 landen.

“Het heeft ook te maken met het feit dat Oranje twee wedstrijden heeft gespeeld die allebei niet om aan te zien waren”, zegt Johan Derksen, refererend aan de oefenduels met Algerije (0-1 nederlaag) en Oezbekistan (2-1 overwinning). “Je weet hoe het volk is: die hebben er al helemaal geen vertrouwen meer in.”

“Het heeft ook te maken met het feit dat we geen één kleurrijke speler hebben die in de publiciteit leuke dingen zegt”, vervolgt Derksen. “Vroeger had je spelers die op tv een bezienswaardigheid waren. Nu heb je van die brave hendrikken. We hebben een aanvoerder die alleen maar open deuren intrapt en politiek correct staat te zijn”, doelt de oud-voetballer op Virgil van Dijk.

Leeft het WK naar jouw mening in Nederland?

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Bart Vriends

Bart Vriends
Adelaide United FC
Team: Adelaide Utd
Leeftijd: 35 jaar (9 mei 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Adelaide Utd
20
2
2023/2024
Sparta
27
2
2022/2023
Sparta
34
2
2021/2022
Sparta
33
3

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