Oranje-spelers duiken op in minifilm: Amerikaan wordt plots overtuigd

De spelers van Nederland hebben een bijzondere, korte film gemaakt. Alle spelers en bondscoach Ronald Koeman hebben een rol in de film, waar ook Willem van Hanegem in voorkomt. Kijkers reageren enthousiast.

Het script is geschreven door Frenkie de Jong. In de film, Oranje Fever, wordt het ‘Oranje-virus’ afgebeeld als een meteoriet die inslaat op de Verenigde Staten. Van Hanegem spreekt in een Texaans restaurant met een sceptische Amerikaan, die goed op de hoogte is van de Nederlandse voetbalgeschiedenis, maar niet beseft dat hij Van Hanegem voor zich heeft.

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Volgens de Amerikaan zijn Nederlandse fans ‘de grootste optimisten ter wereld’ en is oranje ‘de kleur van de gekken’. Zelf zegt hij niet door het Oranje-virus gegrepen te zullen worden, maar nadat de meteoriet inslaat op aarde, en het land een oranje gloed over zich heen krijgt, wordt plots boerenkool geserveerd in het restaurant en heeft hij Oranje-kleding aan.

Ryan Gravenberch speelt een astronaut in de film, terwijl we ook Denzel Dumfries en Memphis Depay in beeld zien. Depay is verantwoordelijk voor de muziek. In de beschrijving van de video op YouTube zijn alle rollen te zien.

Veel kijkers zijn enthousiast over de film. "Jullie schrijven het script, het verhaal, jullie moeten het gaan doen. Zet hem op boys! Maak ons trots!", schrijft iemand. "The hype is real!", zegt een andere fan. Oranje bereidt zich in de Verenigde Staten voor op de start van het WK, zondagavond tegen Japan.