FIFA-baas Gianni Infantino komt met woest statement na WK 2026

FIFA-baasGianni Infantino heeft via sociale media fel uitgehaald naar aanleiding van de aanhoudende kritiek op de organisatie van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens de 56-jarige bekritiseerde Zwitser was het toernooi een onverdeeld succes zonder incidenten en heerste er een optimale veiligheid.

Tijdens het toernooi regende het nochtans klachten over diverse organisatorische keuzes. Zo weigerde de Amerikaanse regering visa aan de Iraanse delegatie en liepen de ticketprijzen dusdanig uit de hand dat de procureurs-generaal van New York en New Jersey een officieel onderzoek zijn gestart. Ook lapte de FIFA de eigen reglementen van spelregelcommissie IFAB aan de laars door de rust in de finale tussen Spanje en Argentinië op te rekken tot ruim 27 minuten voor een commerciële halftime show.

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In een uitgebreid statement op Instagram richt de bestuurder zijn pijlen direct op de criticasters. “Aan iedereen die het heeft gemist om te zien hoe kinderen, baby's, grootouders en ouders samenkwamen rond het prachtige spel, wil ik zeggen: het spijt me dat de wedstrijden nu voorbij zijn”, zo opent de hoogste baas van de FIFA zijn betoog.

“En het spijt me dat jullie al die vreugde en verbondenheid hebben gemist. Het spijt me dat jullie zo in beslag werden genomen door haat en kritiek dat jullie dit allemaal niet hebben gezien”, vervolgt hij. Volgens hem werken de organisatoren keihard in de frontlinie, terwijl tegenstanders zich achter hun schermen verschuilen en valse geruchten verspreiden.

Balogun-gate

Het meest besproken incident vond plaats rondom Folarin Balogun. De 25-jarige aanvaller van AS Monaco kreeg een directe rode kaart in de zestiende finale tegen Bosnië en Herzegovina, wat hem normaal gesproken een automatische schorsing had opgeleverd voor het duel met België.

Na een direct telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Infantino besloot de tuchtcommissie echter om de straf op te schorten en om te zetten in een voorwaardelijke schorsing. Hierdoor kon de Amerikaanse international gewoon in actie komen in de achtste finale.

Zelf ziet de Zwitserse voetbalbestuurder geen graten in de tuchtrechtelijke beslissing rondom de Amerikaanse topscorer. Hij roept ontevreden volgers op om de openbare dossiers van de bond te raadplegen.

“Dergelijke beslissingen komen ook regelmatig voor in sommige van de belangrijkste competities. Sterker nog, ‘discutabele’ scheidsrechterlijke beslissingen of ‘opmerkelijke’ tuchtrechtelijke uitspraken – zoals mogelijk onterecht gegeven rode of gele kaarten of latere besluiten om spelers in bepaalde situaties niet te schorsen – zijn in sommige van de grootste voetbalcompetities ter wereld aan de orde van de dag en worden daar algemeen geaccepteerd”, besluit de preses zijn verdediging.