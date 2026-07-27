Spanning loopt op bij NEC: geïrriteerde Schreuder deelt duidelijke boodschap uit

NEC-trainer Dick Schreuder begint zijn geduld te verliezen nu de selectie voor het Champions League-tweeluik met Olympiakos Piraeus nog altijd niet op orde is. De Nijmegenaren zoeken minimaal twee verdedigers en een doelman, maar de gewenste versterkingen zijn nog niet gearriveerd.

De spoeling achterin is bijzonder dun. Bram Nuytinck is geblesseerd, Ahmetcan Kaplan keerde terug naar Ajax en Philippe Sandler kan momenteel maximaal één helft spelen. Per Schuurs werd wel aangetrokken, maar sluit door zijn lange afwezigheid pas ergens in september volledig aan.

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Schreuder wil nieuwe spelers zo snel mogelijk inpassen in zijn veeleisende speelwijze. "Ik ken mijn speelwijze heel goed. Hoe wij aanvallen is veruit het moeilijkste dat bestaat. In onze manier van druk zetten bijvoorbeeld. Daar heb je dus bepaalde type spelers voor nodig. En dus wil je spelers zo snel mogelijk binnen hebben om eraan te werken. Zeker met het dubbele programma dit seizoen. Concurrentie is nodig", aldus de trainer tegenover Omroep Gelderland.

Schreuder wacht op versterkingen

Op de vraag of NEC nog twee verdedigers en een keeper nodig heeft, reageert Schreuder: "Dat lijkt me wel handig. Dit weten we allemaal al heel lang. Maar ik zal geduld moeten hebben toch? Ik heb ze hier in elk geval nog niet binnen zien komen. Dus ben ik aan het wachten."

Ook de problemen van vorig seizoen zitten hem nog dwars. "Het zou dus voor iedereen duidelijk moeten zijn lijkt me. We hebben vorig jaar toch kunnen zien wat er gebeurde na drie wedstrijden in de competitie? Of het kost nu meer geld om spelers te halen. Dat kan ook. We proberen het, maar het valt niet mee."

Aalbers wijst op andere belangen

Technisch directeur Carlos Aalbers erkent dat er spanning is. "Er zit best wat spanning op nu. De druk van Europees voetbal komt erbij en dan schuurt het hier en daar. Dat mag en houdt elkaar ook scherp."

Volgens Aalbers is de markt veranderd en moet NEC financieel verantwoord blijven handelen. "Iedereen wil winnen, maar een technisch directeur heeft soms ook andere belangen dan een coach. De nuance ligt net wat anders soms."