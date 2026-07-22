Dusan Tadic komt waarschijnlijk niet naar NEC, maar: 'Dick Schreuder ergert zich kapot'

Tijmen van Wissing heeft met verbazing gekeken naar het optreden van Wilco van Schaik tijdens de presentatie van Emre Mor. De algemeen directeur van NEC deed op het podium alsof naar voren zou komen, waarna niet de Serviër maar de Turkse aanwinst verscheen. Hoewel Van Wissing de humor er nog wel van inziet, vermoedt de RTV Oost-journalist dat trainer Dick Schreuder aanzienlijk minder kan lachen om de acties van de directeur.

“Ik moet er wel om lachen, maar Dick Schreuder ergert zich volgens mij kapot aan hem", zegt Van Wissing aan tafel bij Voetbalpraat. "Van Schaik is een beetje een guitige hofnar. Hij roept dan: ‘Dusan, kom naar voren!’ En Emre Mor, die vijftien interlands voor Turkije heeft gespeeld, zet hij weg als een ballenjongen. Hij doet alsof hij Dusan Tadic heeft binnengehaald en heeft weer even de lachers op zijn hand. Als ik Emre Mor was, was ik echt niet komen opdagen."

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De veelbesproken podiumactie vond plaats nadat NEC-supporters in het centrum van Nijmegen de loting voor de derde voorronde van de Champions League hadden gevolgd. De ploeg van Schreuder werd gekoppeld aan Olympiakos Piraeus, waarna Van Schaik tijdens de presentatie van het derde tenue verklapte dat er een nieuwe speler had getekend.

De directeur keek vervolgens richting de coulissen en riep meerdere keren de naam van Tadic. De aanwezige supporters reageerden enthousiast, maar uiteindelijk kwam Mor het podium op. De aanvaller trainde al enige tijd mee in Nijmegen en zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.

Van Schaik houdt deur voor Tadic op een kier

Van Schaik verdedigde zijn optreden vervolgens tegenover ESPN. Volgens de directeur moet er ruimte blijven voor een grap, zeker wanneer een transfergerucht zo nadrukkelijk rondzingt.

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“Je moet niet alles te serieus nemen, een grapje tussendoor moet kunnen”, zei Van Schaik tegen ESPN. Op de vraag of NEC daadwerkelijk werk maakt van de komst van Tadic, wilde hij geen duidelijk antwoord geven. “Dat moet je aan Carlos vragen. Ik ga niet over transfers praten.”

Helemaal uitsluiten wilde Van Schaik een verrassende transfer echter ook niet. “De toekomst moet uitwijzen of hij echt naar Nijmegen kan komen of niet. Iedereen praat erover. Dan vind ik het leuk om er een grapje over te maken. Er gaan zoveel namen rond. Wij weten welke namen kloppen en welke niet”, aldus de algemeen directeur.

Over Mor was Van Schaik een stuk concreter. “Het is een heel goede speler. Hij moet de weg terug omhoog weer even vinden, maar hij heeft gelukkig gekozen voor het project NEC. Hij heeft met Dick en Carlos gesproken. We zijn er ongelooflijk blij mee dat een speler met zulke kwaliteiten bij NEC komt spelen."

De belangstelling van NEC voor Tadic was wel degelijk serieus. Technisch directeur Carlos Aalbers bevestigde tegenover Voetbal International dat de Nijmegenaren de transfervrije aanvaller als een buitenkans zagen, maar dat zijn komst financieel moeilijk te realiseren was.

“Er zijn veel clubs geïnteresseerd in Dusan. Voor ons is zijn komst op dit moment financieel niet haalbaar, maar wie weet komt daar later in de transferperiode verandering in. Ik ben er nu niet iedere dag mee bezig”, zei Aalbers.

Tadic lijkt voor nieuw avontuur in Emiraten te kiezen

Een terugkeer van Tadic naar Nederland lijkt inmiddels nog verder uit beeld te zijn geraakt. Volgens lokale bronnen staat de 37-jarige Serviër op het punt om een eenjarig contract te ondertekenen bij Al-Nasr, de nummer zes van het afgelopen seizoen in de UAE Pro League.

Tadic vertrok onlangs transfervrij bij Al-Wahda, maar lijkt dus actief te blijven in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij drievoudig landskampioen Al-Nasr zou hij gaan spelen onder zijn landgenoot Milos Milojevic.

Wilco van Schaik roept Dusan Tadic het podium op als nieuwe aanwinst van N.E.C. 👀😂 pic.twitter.com/VieiRgTV1F — ESPN NL (@ESPNnl) July 20, 2026