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Carlos Aalbers (NEC) heeft goed en slecht nieuws over komst Dušan Tadić

20 juli 2026, 16:24
Dusan Tadic in De Goffert van NEC
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Carlos Aalbers heeft tegenover Voetbal International gereageerd op de interesse van NEC in Dušan Tadić. De technisch directeur van de Nijmegenaren laat weten dat de komst van de 37-jarige Ajax-legende op dit moment nog niet reëel is voor de Champions League-deelnemer.

Transferaccount WFCGroningen kwam zaterdagavond met de primeur dat NEC in gesprek is met Tadić. De Ajax-legende wordt in De Goffert gezien als een buitenkans. Tijdens een supportersbijeenkomst, waar NEC-fans gezamenlijk naar de loting van de Champions League-voorronde konden kijken, grapte algemeen directeur Wilco van Schaik over de perikelen.

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Van Schaik sprak op het podium hardop uit dat een nieuwe speler zijn contract had getekend en riep vervolgens: “Dušan? Dušan?” Het bleek een grap van de directeur. Niet veel later werd het voormalige toptalent Emre Mor gepresenteerd in Nijmegen.

Voetbal International weet dat NEC wel degelijk geïnteresseerd is in Tadić, maar dat zijn komst op dit moment niet reëel is. Met name zijn salaris kan een struikelblok vormen voor de nummer drie van het vorige Eredivisie-seizoen.

“Er zijn veel clubs geïnteresseerd in Dušan. Voor ons is zijn komst op dit moment financieel niet haalbaar, maar wie weet komt daar later in de transferperiode verandering in. Ik ben er nu niet iedere dag mee bezig”, aldus technisch directeur Aalbers.

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
Al Wahda FC
Team: Al Wahda
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10
2022/2023
Ajax
34
11
2021/2022
Ajax
34
13

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