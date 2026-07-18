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‘Wild gerucht: Eredivisieclub heeft sterke hoop op komst Dušan Tadic’

18 juli 2026, 21:57
Dusan Tadic
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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NEC heeft 'een sterke lijn uitliggen' naar Dušan Tadić. Met dat nieuws pakt WFCGroningen zaterdagavond uit op X. De 37-jarige oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax is transfervrij en wordt in Nijmegen gezien als een buitenkans.

Tadić speelde afgelopen seizoen bij Al-Wahda, maar is sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Mogelijk keert de Serviër terug in de Eredivisie. Volgens X-account WFCGroningen, dat vaker raak zit met transferprimeurs, heeft NEC een lijntje uitgegooid naar de oud-aanvoerder van Ajax.

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“De 37-jarige aanvaller zien ze als een grote buitenkans in Nijmegen”, klinkt het. Tadić heeft naar verluidt de clubs voor het uitkiezen. “Maar in Nijmegen hebben ze sterke hoop”, aldus WFCGroningen.

Tadić heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de Nederlandse competitie. De aanvaller brak door bij FC Groningen en stapte na twee seizoenen over naar FC Twente. Via de Tukkers belandde de Serviër bij Southampton in de Premier League. Na vier jaar keerde Tadić terug naar de Eredivisie, waar hij bij Ajax uitgroeide tot een absolute clublegende.

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Wat mij betreft is hij zeker welkom bij onze Ajax!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.642 Reacties
1.090 Dagen lid
14.066 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat mij betreft is hij zeker welkom bij onze Ajax!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
Al Wahda FC
Team: Al Wahda
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10
2022/2023
Ajax
34
11
2021/2022
Ajax
34
13

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0

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