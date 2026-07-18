NEC heeft 'een sterke lijn uitliggen' naar Dušan Tadić. Met dat nieuws pakt WFCGroningen zaterdagavond uit op X. De 37-jarige oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax is transfervrij en wordt in Nijmegen gezien als een buitenkans.

Tadić speelde afgelopen seizoen bij Al-Wahda, maar is sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Mogelijk keert de Serviër terug in de Eredivisie. Volgens X-account WFCGroningen, dat vaker raak zit met transferprimeurs, heeft NEC een lijntje uitgegooid naar de oud-aanvoerder van Ajax.

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“De 37-jarige aanvaller zien ze als een grote buitenkans in Nijmegen”, klinkt het. Tadić heeft naar verluidt de clubs voor het uitkiezen. “Maar in Nijmegen hebben ze sterke hoop”, aldus WFCGroningen.

Tadić heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de Nederlandse competitie. De aanvaller brak door bij FC Groningen en stapte na twee seizoenen over naar FC Twente. Via de Tukkers belandde de Serviër bij Southampton in de Premier League. Na vier jaar keerde Tadić terug naar de Eredivisie, waar hij bij Ajax uitgroeide tot een absolute clublegende.