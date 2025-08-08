Dusan Tadic kiest voor lucratief avontuur en tekent bij nieuwe club

heeft een nieuwe club gevonden. De Servische routinier was na zijn vertrek bij Fenerbahçe op zoek naar een nieuw avontuur en werd de voorbije maanden onder meer in verband gebracht met een mogelijke terugkeer bij Ajax, maar is nu gepresenteerd als speler van Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

Fenerbahçe besloot deze zomer om de samenwerking met de 36-jarige Tadic, na twee seizoenen, niet te continueren. De Serviër kon daarom transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. In de media werd veelvuldig gespeculeerd over een mogelijke terugkeer bij Ajax, maar trainer John Heitinga maakte vorige maand duidelijk dat daar geen sprake van zou zijn.

Ook Olympiakos Piraeus, Atlético Madrid en Rode Ster Belgrado werden genoemd als mogelijke bestemming voor Tadic. Bij laatstgenoemde club zou zelfs het grootste contract in de geschiedenis van het Servische voetbal hebben klaargelegen voor de routinier, maar er kwam tijdens de onderhandelingen een kink in de kabel waardoor er een streep door de deal ging.

Al-Wahda maakt op social media bekend dat Tadic een contract bij de club heeft getekend. De club eindigde vorig seizoen als nummer drie van de UEA Pro League, met een ruime achterstand van vijftien punten op landskampioen Shabah Al-Ahli. Tadic gaat bij Al-Wahda spelen met rugnummer 10.