Dusan Tadic kiest voor lucratief avontuur en tekent bij nieuwe club

Dusan Tadic
Foto: © Imago
Frank Hoekman
8 augustus 2025, 16:48

Dusan Tadic heeft een nieuwe club gevonden. De Servische routinier was na zijn vertrek bij Fenerbahçe op zoek naar een nieuw avontuur en werd de voorbije maanden onder meer in verband gebracht met een mogelijke terugkeer bij Ajax, maar is nu gepresenteerd als speler van Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

Fenerbahçe besloot deze zomer om de samenwerking met de 36-jarige Tadic, na twee seizoenen, niet te continueren. De Serviër kon daarom transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. In de media werd veelvuldig gespeculeerd over een mogelijke terugkeer bij Ajax, maar trainer John Heitinga maakte vorige maand duidelijk dat daar geen sprake van zou zijn.

Ook Olympiakos Piraeus, Atlético Madrid en Rode Ster Belgrado werden genoemd als mogelijke bestemming voor Tadic. Bij laatstgenoemde club zou zelfs het grootste contract in de geschiedenis van het Servische voetbal hebben klaargelegen voor de routinier, maar er kwam tijdens de onderhandelingen een kink in de kabel waardoor er een streep door de deal ging.

Al-Wahda maakt op social media bekend dat Tadic een contract bij de club heeft getekend. De club eindigde vorig seizoen als nummer drie van de UEA Pro League, met een ruime achterstand van vijftien punten op landskampioen Shabah Al-Ahli. Tadic gaat bij Al-Wahda spelen met rugnummer 10.

Feyenoord-fans tegen Fenerbahce

Feyenoord-supporters zingen schokkend spreekkoor tegen Fenerbahçe

Guus Hiddink tijdens de uitreiking van de Eredivisie Oeuvre Award aan Ronald Koeman

Hiddink wijst titelfavoriet Eredivisie aan: 'Dit is een goede move geweest'

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Vink doet dringende oproep aan Kroes: ‘Hem kun je niet het hele jaar daar neerzetten’

Neesje
1.584 Reacties
1.047 Dagen lid
9.361 Likes
Neesje
Gelukkig niet terug naar Ajax .

Kramer
2.009 Reacties
1.047 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Je hebt nooit geld genoeg.

Quarlon
203 Reacties
1.047 Dagen lid
2.353 Likes
Quarlon
Had beter naar Rode Ster kunnen gaan. Als ze recordbedrag voor jou als 36 jarige over hebt ga je toch lekker terug naar je eigen land zou je zeggen.

Dusan Tadic

Dusan Tadic
Leeftijd: 36 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10
2022/2023
Ajax
34
11
2021/2022
Ajax
34
13

