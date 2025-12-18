Bizarre beelden: massale knokpartij op het veld bij SV Spakenburg - FC Twente

FC Twente heeft zich donderdagavond ten koste van Tweededivisionist SV Spakenburg geplaatst voor de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker: 3-6. Na de wedstrijden raakten supporters van beide teams slaags op het veld van Sportpark De Westmaat.

FC Twente kende een lastige eerste helft tegen Spakenburg, de huidige nummer vijf van de Tweede Divisie. Bij rust leidde de Eredivisie-ploeg ‘slechts’ met 0-1, door een doelpunt op slag van rust van Daan Rots.

Artikel gaat verder onder video

In het eerste kwartier na rust liep FC Twente vervolgens uit naar een 0-3 voorsprong, via doelpunten van Sondre Orjasaeter en Thomas van den Belt. Daarna scoorde Floris van der Linden namens Spakenburg, maar via treffers van Kristian Hlynsson, Daouda Weidmann en Ricky van Wolfswinkel liep FC Twente uit naar een 1-6 voorsprong. Des Kunst en Hero van Lopik redden daarna de eer voor Spakenburg.

Na het laatste fluitsignaal zorgden de fans van beide teams voor een smet op de wedstrijd. Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf plaatst op X een video waarop te zien is hoe tientallen fans het veld betreden en met elkaar op de vuist gaan. “De zwarte capuchonnetjes van Spakenburg hebben bezit genomen van het veld en het loopt uit op een confrontatie met de zwarte capuchonnetjes van FC Twente die reageerden op de provocatie. Dit doet afbreuk aan de charme van bekervoetbal en zal de club een boete opleveren”, schrijft Kapteijns erbij.