staat in de serieuze belangstelling van Fenerbahçe, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink donderdag. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad kan de middenvelder van PSV bij een winters vertrek naar de Turkse grootmacht ‘een gigantische salarisverhoging verwachten’.

Hoewel het management van Veerman de interesse van Fenerbahçe niet wil bevestigen, verzekert Elfrink dat de club uit Istanbul geïnteresseerd is in Veerman. Fenerbahçe wordt momenteel getraind door de Italiaan Domenico Tedesco en staat na zestien duels tweede in de Turkse competitie, met drie punten minder dan koploper en regerend landskampioen Galatasaray.

Volgens Elfrink hoeft de transfersom die Fenerbahçe dient te betalen voor Veerman geen groot discussiepunt te zijn. Een bedrag van tussen de 25 en 30 miljoen euro zou in principe voldoende moeten zijn om het tot medio 2028 doorlopende contract van de 27-jarige middenvelder af te kopen bij PSV.

Elfrink schrijft over de transfersom: “Als Veerman deze winter wil vertrekken bij PSV en een club betaalt het bedrag dat is afgesproken, zal PSV mee moeten werken. Het zou om een bedrag van ongeveer 25 à 30 miljoen euro gaan, mits aan alle andere voorwaarden is voldaan. Zo zal de som geld op tafel moeten komen in een periode waarin PSV nog in staat is om een vervanger aan te trekken. Afgelopen zomer was dat het struikelblok toen het Britse Brentford aanklopte voor Veerman: de Premier League-club was eind augustus simpelweg te laat.”

Of Veerman zelf openstaat voor een transfer naar Fenerbahçe is onbekend. Elfrink meldt echter dat Fenerbahçe zich volgens bronnen rondom de club ‘zeker waant en Veerman denkt te kunnen verleiden tot een overstap’. Elfrink zelf weet niet welk salaris er voor Veerman klaarligt bij Fenerbahçe, behalve dan dat hij ‘een gigantische salarisverhoging verwachten’.