Kees Kwakman is de kritiek die regelmatig krijgt helemaal zat, zo geeft hij aan in De Eretribune. De analist is van mening dat mensen minder moeten klagen over mindere prestaties van de PSV’er, maar juist moeten genieten als hij weer eens een geweldige bal geeft.

Veerman krijgt regelmatig kritiek over zich heen, nadat hij op het EK van 2024 door het ijs zakte. De middenvelder speelt momenteel weergaloos, maar velen hebben hem al afgeschreven voor een terugkeer in Oranje. Dat vindt Kwakman jammer. “Ik zou willen dat we wat vaker van hem genieten”, begint de voormalig voetballer bij ESPN. “Hij is natuurlijk international geworden, heeft zijn mondje in het midden en speelt bij PSV. Als hij goed speelt, is het: Ja, Champions League… Dat soort dingen. En als hij slecht speelt, kan hij het niveau niet aan.” Deze uitlatingen van Kwakman komen vermoedelijk door het feit dat ze allebei uit Volendam komen.

Kwakman heeft dinsdag bij PSV - Atlético Madrid (2-3) enorm genoten van de rol van Veerman bij de 1-0. De middenvelder gaf een geweldige bal op Couhaib Driouech, die het overzicht bewaarde en Til in staat stelde om binnen te schieten. “Die pass die hij geeft… Ik heb alle samenvattingen gezien van de Champions League, Europa League en Conference League. Ik hem ‘m nergens anders gezien.” Volgens Kwakman zou de pass de wereld over zijn gegaan als iemand als Kevin De Bruyne hem had gegeven.

Volgens Kwakman komt de behandeling van Veerman door de manier waarop het medialandschap er tegenwoordig uitziet. “Podcasts, social media, allemaal”, somt hij op. “Iedereen heeft continu een mening over hem. Ik ben voetballiefhebber. Ik hoop dat we wat vaker van zo’n speler genieten.” Dat geldt volgens Kwakman ook voor een Luciano Valente. “Het is altijd maar zeiken. Wel Nederlands elftal of niet… Geniet nou gewoon van deze speler.”