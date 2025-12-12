stapt maandag op het vliegtuig voor de Afrika Cup, maar hoopt zijn interlandverplichtingen te kunnen combineren met zijn clubprogramma bij PSV. De vleugelverdediger staat mogelijk voor een logistiek dilemma, omdat de finale van het Afrikaanse toernooi kort voor een belangrijk Champions League-duel van de Eindhovenaren wordt gespeeld.

PSV speelt op 21 januari uit tegen Newcastle United in de Champions League, terwijl drie dagen eerder de finale van de Afrika Cup op het programma staat. Salah-Eddine ziet zelf ruimte voor een creatieve oplossing. “Ik denk dat we met PSV wel wat kunnen afspreken”, lachte hij op een persconferentie met Peter Bosz. “Dat we misschien direct een vlucht van Marokko naar Newcastle kunnen pakken? En dan direct spelen.”

Bosz reageerde met een glimlach op het plan van zijn verdediger. “Nee man, er zit maar één dag tussen de twee wedstrijden”, stelde hij. “Weet je zeker dat de finale niet op de 19e is?” Waarop Salah-Eddine antwoordde: “Nee, op de 18e, op mijn verjaardag.” Daar heeft hij gelijk in.

Salah-Eddine koos in oktober definitief voor een interlandloopbaan bij Marokko en werd direct opgeroepen. Hij speelde vorige maand minuten tegen zowel Mozambique (1-0) als Oeganda (4-0). "Het was prachtig", zei hij daarover, geciteerd door Voetbal International. "Ik was er zelf nog nooit geweest en wist niet wat ik kon verwachten. Toen ik aankwam in het stadion van 80.000 man, zat die twee uur voor de wedstrijd al helemaal vol. En dan twee keer winnen: dat is heel mooi. Dat het zo snel achter elkaar komt, betekent dat ik goed voor m’n lichaam moet zorgen. Maar ik vind het alleen maar mooi en kan er alleen maar van genieten."

Wedstrijden in Afrika Cup

Voor Marokko begint de Afrika Cup op 21 december met een groepswedstrijd tegen de Comoren; daarna volgen duels met Mali en Zambia. Bosz moet hem in de tussentijd missen: zaterdag kan Salah-Eddine tegen Heracles Almelo (voorlopig) voor het laatst in actie komen voor PSV. "Ik snap ook wel dat het te warm is in de zomer om in Afrika te voetballen, maar het is natuurlijk best heel raar dat je jongens die bij jou onder contract staan, moet missen. Je weet van tevoren dat er een Afrika Cup is, dus je moet er verder ook niet over zeuren, maar raar is het wel."