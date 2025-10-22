Marokko is een kwaliteitsimpuls rijker. heeft toestemming gekregen van de FIFA om uit te komen voor Marokko. De PSV’er kan daarmee worden opgeroepen voor het WK van 2026.

De geboren Amsterdammer werd opgeleid bij Ajax, waar hij het tot het eerste elftal schopte. Vervolgens werd hij verhuurd aan FC Twente, waarna hij definitief de overstap maakte naar de Tukkers. In Enschede ontwikkelde hij zich tot een vaste waarde en wist hij afgelopen seizoen te imponeren in de Europa League. Daarop zag AS Roma het vervolgens wel in hem zitten, waardoor het afgelopen winter naar verluidt zo'n acht miljoen euro, mogelijk oplopend tot tien miljoen euro, neertelde voor de linksback. Een succes in Rome bleef uit, waardoor hij deze zomer verhuurd aan de landskampioen van Nederland.

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige vleugelverdediger viel al vroeg op bij de KNVB. Vanaf de Onder 15 maakte hij deel uit van de jeugdelftallen van Oranje. Zijn laatste interland speelde hij voor Jong Oranje. Voor het echte Oranje zal Salah-Eddine echter niet uitkomen. De Spaanse krant AS meldde op 13 oktober al dat de jongeling overwoog om over te stappen naar de Marokkaanse voetbalbond. “Hoewel hij in alle Nederlandse jeugdelftallen heeft gespeeld, inclusief Onder 21 op het EK van deze zomer, wijst zijn toekomst duidelijk naar Marokko”, schreef de krant.

Nu heeft de FIFA officieel toestemming gegeven voor de landswissel. Daardoor kan hij vanaf nu worden opgeroepen door bondscoach Walid Regragui van Marokko. Ronald Koeman kan dus geen beroep meer doen op de talentvolle speler. Salah-Eddine kan daarmee de concurrentiestrijd aangaan met competitiegenoot Souffian El Karouani (FC Utrecht) en oud-Ajacied Noussair Mazraoui, die momenteel speelt bij Manchester United.

Het is afwachten of de linksback van PSV daadwerkelijk te zien zal zijn op het WK van 2026. Hoewel De Atlasleeuwen zich al hebben gekwalificeerd voor het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, zal Salah-Eddine eerst nog het vertrouwen van bondscoach Regragui moeten winnen.