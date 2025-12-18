Live voetbal

Quincy Promes vraagt om vrijlating, maar gerechtshof wijst verzoek af

Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 december 2025, 11:17   Bijgewerkt: 11:25

Quincy Promes heeft het gerechtshof in Amsterdam tevergeefs gevraagd om zijn voorarrest op te heffen. Dat meldt De Telegraaf donderdag. Promes hoopte dat hij zijn strafzaak in vrijheid mocht afwachten, zodat hij voor zijn kinderen kon gaan zorgen.

“Het gaat me niet eens meer om mijn voetbalcarrière. Het is enkel financieel om de kinderen te helpen”, werd Promes donderdag bij het hof geciteerd door De Telegraaf. “Als ik de kans krijg om vrij te komen, zal ik me houden aan de voorwaarden.”

Dat verzoek van Promes is inmiddels al afgewezen door het gerechtshof Amsterdam, dat nog altijd voldoende 'zwaarwegende omstandigheden' ziet om Promes in de cel te houden.

De voetballer wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. Hij is daarom veroordeeld tot 7,5 jaar celstraf. Promes is uitgeleverd aan Nederland en vecht de uitspraak middels een hoger beroep aan.

