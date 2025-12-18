Live voetbal

Mario Been richt kritiek tot Dennis te Kloese: 'Het is een kwaliteitsprobleem'

Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip
Foto: © Imago/realtimes
7 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 december 2025, 09:34

Mario Been vindt het knap dat Feyenoord momenteel nog met een ruime voorsprong op de tweede plaats in de Eredivisie staat. De analist van ESPN ziet dat Feyenoord pech heeft met blessures en teleurstellende zomeraankopen.

Na afloop van de verloren bekerwedstrijd van Feyenoord tegen SC Heerenveen (2-3) analyseert Been namens ESPN hoe de vlag er bij de Rotterdamse club voorstaat. Been vindt de prestaties van Feyenoord zwaar onder de maat, maar probeert het wel in perspectief te plaatsen.

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord staat tweede met vijf punten voorsprong op Ajax, dat is eigenlijk een geweldige prestatie gezien het feit wat ze allemaal missen en dat ze kwalitatief niet de beste spelers hebben gehaald in de zomerstop. Je ziet dat Feyenoord te veel spelers heeft die niet goed genoeg zijn om ze naar een bepaald niveau te brengen", zegt Been.

De analist lijkt zijn kritiek dan ook meer te richten op technisch directeur Dennis te Kloese, die deze zomer miljoenen uitgaf aan spelers. Een aantal van die miljoenenaankopen speelt amper: "Het is een kwaliteitsprobleem. Dat zie je aan alle kanten. Er lopen spelers rond die niet goed genoeg zijn voor Feyenoord", oordeelt Been.

Been neemt rechtsback Jordan Lotomba als voorbeeld: "Als je naar de opbouw kijkt, dan wil je een back die snelheid maakt, vooruit speelt en een bal goed kan inspelen. Dat is allemaal van een ander niveau op dit moment", vindt Been.

Het niveau van Lotomba is flink gekelderd bij Feyenoord, nadat hij een beenbreuk opliep. Hij begon nog goed in Rotterdam, met fantastische wedstrijden tegen onder meer Benfica. Nu is hij, mits Bart Nieuwkoop en Givairo Read fit zijn, derde rechtsback en haalt hij een bedenkelijk niveau.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Van Persie over gesprek met fans: 'Ik vind dat ik daar moet staan'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Luciano Valente baalt van de tegentreffer van Heerenveen

Heerenveen schakelt Feyenoord uit, Van Persie en Bijlow in gesprek met boze fans

  • Gisteren, 23:02
  • Gisteren, 23:02
Bas Nijhuis

Feyenoord-fans woest: Bas Nijhuis ziet zuivere penalty over het hoofd

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
0 7 reacties
Reageren
7 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.160 Reacties
528 Dagen lid
39.100 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Te Kloese is niet het type Kroes dat de eer aan zichzelf houdt en zijn functie ter beschikking stelt om toe te geven dat zijn aankoopbeleid heeft gefaald.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

mensen als kloese, van persie, troost zijn mensen van het pluche. Vinden het heerlijk om in het centrum van de macht te zitten en gaan die macht niet afgeven. Het enige belang is het eigen belang. Dit wordt nu eindelijk zichtbaar voor de feijenoord supporters die het wel prima lijken te vinden.

Docker
396 Reacties
31 Dagen lid
1.013 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat ze nog tweede staan is meer geluk dan wijsheid. Weten we nog dat van Persie riep dat hij wist wat de oorzaak was van alle blessures en dat het opgelost ging worden? Nou feit is dat hij helemaal niets heeft opgelost. Door zijn gedrag en arrogantie brengt hij de club alleen maar steeds verder in de problemen. Iemand zou hem moeten vertellen dat hij niet zo van de hoge toren moet blazen. Van Persie heeft geen greintje zelfreflectie en doet net alsof het allemaal geen probleem is. Uiteraard zijn er ook zaken waar hij niets aan kan doen, maar zijn houding is werkelijk stuitend te noemen, maar ik heb het gevoel dat een groot en groeiend deel van de aanhang hem graag ziet vertrekken. Van Persie kan het niet. Die man hadden ze nooit binnen moeten halen als je het mij vraagt. Maar ze hebben de fout gemaakt om te kiezen voor een boegbeeld in plaats van een trainer. Te Kloese heeft ook gefaald met zijn aankoopbeleid. Dat die gewoon kan blijven zitten is ook best bijzonder. De boel moet op de schop daar. Qua TD, qua trainer, qua spelers, maar ook qua medische staf. Feyenoord is flink afgegleden, ondanks dat er nog geroepen wordt dat men zo geweldig op de tweede plek staat in de Eredivisie. Als je zo doorgaat sta je zo 5e.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van Persie mag inderdaad wel wat meer nederig zijn.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Mario pas nou op. Je bent weer kritisch dus nu mag je weer niet op de snoepreisjes van ome Dennis. Je weet hoe het gaat als iemand kritiek op feijenoord heeft, dan word je gecanceld.

21
584 Reacties
41 Dagen lid
1.431 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mario Been vindt het ‘knap’ dat Feyenoord nog met een ruime voorsprong bovenin staat en wijt de problemen aan blessures en mislukte zomeraankopen. Dat vind ik eerlijk gezegd walgelijk. Iemand binnen Feyenoord zou Mario Been eens mogen zeggen dat hij beter even zijn mond kan houden. We hebben het hier over een trainer die ooit tiende werd met Feyenoord. Tiende. Na zijn ontslag en zijn beste spelers, Fer en Wijnaldum, vertrokken, en een seizoen later werd Feyenoord tweede. Lag dat toen ook aan de selectie? Nee. Dat lag aan de trainer. En nu gaat hij hier uitleggen hoe het zit? Het is inmiddels dik vijftien jaar geleden dat Mario Been hoofdtrainer is geweest. Dat hij juist nu, in deze fase, komt vertellen dat het ‘knap’ is en dat blessures en aankopen het probleem zijn, is pure geschiedvervalsing. Met de topscorer in je elftal (Ueda), Steijn van vorig seizoen en spelers als Watanabe, Ahmedhodzic, Valente en Borges heb je gewoon goed ingekocht. Dan moet je simpelweg winnen van Heerenveen. Punt. Dit heeft niets met pech te maken en niets met blessures. Dit is een trainersprobleem. Alles wat Feyenoord onder Slot heeft opgebouwd, structuur, organisatie, duidelijkheid, is verdwenen. Dat Mario Been dit nu goedpraat, raakt bij mij een oud trauma. Niet omdat hij analist is, maar omdat hij symbool staat voor precies het denken waar Feyenoord jaren aan heeft geleden: altijd excuses zoeken, nooit de trainer verantwoordelijk houden.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben blij dat ik Mario zoveel in het nieuws zie. In de media of als analist op ESPN. Hoe meer Mario hoe beter. Want elke keer als ik Mario zie moet ik aan een zekere 0-10 denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.160 Reacties
528 Dagen lid
39.100 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Te Kloese is niet het type Kroes dat de eer aan zichzelf houdt en zijn functie ter beschikking stelt om toe te geven dat zijn aankoopbeleid heeft gefaald.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

mensen als kloese, van persie, troost zijn mensen van het pluche. Vinden het heerlijk om in het centrum van de macht te zitten en gaan die macht niet afgeven. Het enige belang is het eigen belang. Dit wordt nu eindelijk zichtbaar voor de feijenoord supporters die het wel prima lijken te vinden.

Docker
396 Reacties
31 Dagen lid
1.013 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat ze nog tweede staan is meer geluk dan wijsheid. Weten we nog dat van Persie riep dat hij wist wat de oorzaak was van alle blessures en dat het opgelost ging worden? Nou feit is dat hij helemaal niets heeft opgelost. Door zijn gedrag en arrogantie brengt hij de club alleen maar steeds verder in de problemen. Iemand zou hem moeten vertellen dat hij niet zo van de hoge toren moet blazen. Van Persie heeft geen greintje zelfreflectie en doet net alsof het allemaal geen probleem is. Uiteraard zijn er ook zaken waar hij niets aan kan doen, maar zijn houding is werkelijk stuitend te noemen, maar ik heb het gevoel dat een groot en groeiend deel van de aanhang hem graag ziet vertrekken. Van Persie kan het niet. Die man hadden ze nooit binnen moeten halen als je het mij vraagt. Maar ze hebben de fout gemaakt om te kiezen voor een boegbeeld in plaats van een trainer. Te Kloese heeft ook gefaald met zijn aankoopbeleid. Dat die gewoon kan blijven zitten is ook best bijzonder. De boel moet op de schop daar. Qua TD, qua trainer, qua spelers, maar ook qua medische staf. Feyenoord is flink afgegleden, ondanks dat er nog geroepen wordt dat men zo geweldig op de tweede plek staat in de Eredivisie. Als je zo doorgaat sta je zo 5e.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van Persie mag inderdaad wel wat meer nederig zijn.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Mario pas nou op. Je bent weer kritisch dus nu mag je weer niet op de snoepreisjes van ome Dennis. Je weet hoe het gaat als iemand kritiek op feijenoord heeft, dan word je gecanceld.

21
584 Reacties
41 Dagen lid
1.431 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mario Been vindt het ‘knap’ dat Feyenoord nog met een ruime voorsprong bovenin staat en wijt de problemen aan blessures en mislukte zomeraankopen. Dat vind ik eerlijk gezegd walgelijk. Iemand binnen Feyenoord zou Mario Been eens mogen zeggen dat hij beter even zijn mond kan houden. We hebben het hier over een trainer die ooit tiende werd met Feyenoord. Tiende. Na zijn ontslag en zijn beste spelers, Fer en Wijnaldum, vertrokken, en een seizoen later werd Feyenoord tweede. Lag dat toen ook aan de selectie? Nee. Dat lag aan de trainer. En nu gaat hij hier uitleggen hoe het zit? Het is inmiddels dik vijftien jaar geleden dat Mario Been hoofdtrainer is geweest. Dat hij juist nu, in deze fase, komt vertellen dat het ‘knap’ is en dat blessures en aankopen het probleem zijn, is pure geschiedvervalsing. Met de topscorer in je elftal (Ueda), Steijn van vorig seizoen en spelers als Watanabe, Ahmedhodzic, Valente en Borges heb je gewoon goed ingekocht. Dan moet je simpelweg winnen van Heerenveen. Punt. Dit heeft niets met pech te maken en niets met blessures. Dit is een trainersprobleem. Alles wat Feyenoord onder Slot heeft opgebouwd, structuur, organisatie, duidelijkheid, is verdwenen. Dat Mario Been dit nu goedpraat, raakt bij mij een oud trauma. Niet omdat hij analist is, maar omdat hij symbool staat voor precies het denken waar Feyenoord jaren aan heeft geleden: altijd excuses zoeken, nooit de trainer verantwoordelijk houden.

FrankdeG
351 Reacties
31 Dagen lid
1.195 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben blij dat ik Mario zoveel in het nieuws zie. In de media of als analist op ESPN. Hoe meer Mario hoe beter. Want elke keer als ik Mario zie moet ik aan een zekere 0-10 denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
2 - 3
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel