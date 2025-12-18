Mario Been vindt het knap dat Feyenoord momenteel nog met een ruime voorsprong op de tweede plaats in de Eredivisie staat. De analist van ESPN ziet dat Feyenoord pech heeft met blessures en teleurstellende zomeraankopen.

Na afloop van de verloren bekerwedstrijd van Feyenoord tegen SC Heerenveen (2-3) analyseert Been namens ESPN hoe de vlag er bij de Rotterdamse club voorstaat. Been vindt de prestaties van Feyenoord zwaar onder de maat, maar probeert het wel in perspectief te plaatsen.

"Feyenoord staat tweede met vijf punten voorsprong op Ajax, dat is eigenlijk een geweldige prestatie gezien het feit wat ze allemaal missen en dat ze kwalitatief niet de beste spelers hebben gehaald in de zomerstop. Je ziet dat Feyenoord te veel spelers heeft die niet goed genoeg zijn om ze naar een bepaald niveau te brengen", zegt Been.

De analist lijkt zijn kritiek dan ook meer te richten op technisch directeur Dennis te Kloese, die deze zomer miljoenen uitgaf aan spelers. Een aantal van die miljoenenaankopen speelt amper: "Het is een kwaliteitsprobleem. Dat zie je aan alle kanten. Er lopen spelers rond die niet goed genoeg zijn voor Feyenoord", oordeelt Been.

Been neemt rechtsback Jordan Lotomba als voorbeeld: "Als je naar de opbouw kijkt, dan wil je een back die snelheid maakt, vooruit speelt en een bal goed kan inspelen. Dat is allemaal van een ander niveau op dit moment", vindt Been.



Het niveau van Lotomba is flink gekelderd bij Feyenoord, nadat hij een beenbreuk opliep. Hij begon nog goed in Rotterdam, met fantastische wedstrijden tegen onder meer Benfica. Nu is hij, mits Bart Nieuwkoop en Givairo Read fit zijn, derde rechtsback en haalt hij een bedenkelijk niveau.