Mario Been vindt het knap dat Feyenoord momenteel nog met een ruime voorsprong op de tweede plaats in de Eredivisie staat. De analist van ESPN ziet dat Feyenoord pech heeft met blessures en teleurstellende zomeraankopen.
Na afloop van de verloren bekerwedstrijd van Feyenoord tegen SC Heerenveen (2-3) analyseert Been namens ESPN hoe de vlag er bij de Rotterdamse club voorstaat. Been vindt de prestaties van Feyenoord zwaar onder de maat, maar probeert het wel in perspectief te plaatsen.
"Feyenoord staat tweede met vijf punten voorsprong op Ajax, dat is eigenlijk een geweldige prestatie gezien het feit wat ze allemaal missen en dat ze kwalitatief niet de beste spelers hebben gehaald in de zomerstop. Je ziet dat Feyenoord te veel spelers heeft die niet goed genoeg zijn om ze naar een bepaald niveau te brengen", zegt Been.
De analist lijkt zijn kritiek dan ook meer te richten op technisch directeur Dennis te Kloese, die deze zomer miljoenen uitgaf aan spelers. Een aantal van die miljoenenaankopen speelt amper: "Het is een kwaliteitsprobleem. Dat zie je aan alle kanten. Er lopen spelers rond die niet goed genoeg zijn voor Feyenoord", oordeelt Been.
Been neemt rechtsback Jordan Lotomba als voorbeeld: "Als je naar de opbouw kijkt, dan wil je een back die snelheid maakt, vooruit speelt en een bal goed kan inspelen. Dat is allemaal van een ander niveau op dit moment", vindt Been.
Het niveau van Lotomba is flink gekelderd bij Feyenoord, nadat hij een beenbreuk opliep. Hij begon nog goed in Rotterdam, met fantastische wedstrijden tegen onder meer Benfica. Nu is hij, mits Bart Nieuwkoop en Givairo Read fit zijn, derde rechtsback en haalt hij een bedenkelijk niveau.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
mensen als kloese, van persie, troost zijn mensen van het pluche. Vinden het heerlijk om in het centrum van de macht te zitten en gaan die macht niet afgeven. Het enige belang is het eigen belang. Dit wordt nu eindelijk zichtbaar voor de feijenoord supporters die het wel prima lijken te vinden.
Dat ze nog tweede staan is meer geluk dan wijsheid. Weten we nog dat van Persie riep dat hij wist wat de oorzaak was van alle blessures en dat het opgelost ging worden? Nou feit is dat hij helemaal niets heeft opgelost. Door zijn gedrag en arrogantie brengt hij de club alleen maar steeds verder in de problemen. Iemand zou hem moeten vertellen dat hij niet zo van de hoge toren moet blazen. Van Persie heeft geen greintje zelfreflectie en doet net alsof het allemaal geen probleem is. Uiteraard zijn er ook zaken waar hij niets aan kan doen, maar zijn houding is werkelijk stuitend te noemen, maar ik heb het gevoel dat een groot en groeiend deel van de aanhang hem graag ziet vertrekken. Van Persie kan het niet. Die man hadden ze nooit binnen moeten halen als je het mij vraagt. Maar ze hebben de fout gemaakt om te kiezen voor een boegbeeld in plaats van een trainer. Te Kloese heeft ook gefaald met zijn aankoopbeleid. Dat die gewoon kan blijven zitten is ook best bijzonder. De boel moet op de schop daar. Qua TD, qua trainer, qua spelers, maar ook qua medische staf. Feyenoord is flink afgegleden, ondanks dat er nog geroepen wordt dat men zo geweldig op de tweede plek staat in de Eredivisie. Als je zo doorgaat sta je zo 5e.
Mario Been vindt het ‘knap’ dat Feyenoord nog met een ruime voorsprong bovenin staat en wijt de problemen aan blessures en mislukte zomeraankopen. Dat vind ik eerlijk gezegd walgelijk. Iemand binnen Feyenoord zou Mario Been eens mogen zeggen dat hij beter even zijn mond kan houden. We hebben het hier over een trainer die ooit tiende werd met Feyenoord. Tiende. Na zijn ontslag en zijn beste spelers, Fer en Wijnaldum, vertrokken, en een seizoen later werd Feyenoord tweede. Lag dat toen ook aan de selectie? Nee. Dat lag aan de trainer. En nu gaat hij hier uitleggen hoe het zit? Het is inmiddels dik vijftien jaar geleden dat Mario Been hoofdtrainer is geweest. Dat hij juist nu, in deze fase, komt vertellen dat het ‘knap’ is en dat blessures en aankopen het probleem zijn, is pure geschiedvervalsing. Met de topscorer in je elftal (Ueda), Steijn van vorig seizoen en spelers als Watanabe, Ahmedhodzic, Valente en Borges heb je gewoon goed ingekocht. Dan moet je simpelweg winnen van Heerenveen. Punt. Dit heeft niets met pech te maken en niets met blessures. Dit is een trainersprobleem. Alles wat Feyenoord onder Slot heeft opgebouwd, structuur, organisatie, duidelijkheid, is verdwenen. Dat Mario Been dit nu goedpraat, raakt bij mij een oud trauma. Niet omdat hij analist is, maar omdat hij symbool staat voor precies het denken waar Feyenoord jaren aan heeft geleden: altijd excuses zoeken, nooit de trainer verantwoordelijk houden.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
mensen als kloese, van persie, troost zijn mensen van het pluche. Vinden het heerlijk om in het centrum van de macht te zitten en gaan die macht niet afgeven. Het enige belang is het eigen belang. Dit wordt nu eindelijk zichtbaar voor de feijenoord supporters die het wel prima lijken te vinden.
Dat ze nog tweede staan is meer geluk dan wijsheid. Weten we nog dat van Persie riep dat hij wist wat de oorzaak was van alle blessures en dat het opgelost ging worden? Nou feit is dat hij helemaal niets heeft opgelost. Door zijn gedrag en arrogantie brengt hij de club alleen maar steeds verder in de problemen. Iemand zou hem moeten vertellen dat hij niet zo van de hoge toren moet blazen. Van Persie heeft geen greintje zelfreflectie en doet net alsof het allemaal geen probleem is. Uiteraard zijn er ook zaken waar hij niets aan kan doen, maar zijn houding is werkelijk stuitend te noemen, maar ik heb het gevoel dat een groot en groeiend deel van de aanhang hem graag ziet vertrekken. Van Persie kan het niet. Die man hadden ze nooit binnen moeten halen als je het mij vraagt. Maar ze hebben de fout gemaakt om te kiezen voor een boegbeeld in plaats van een trainer. Te Kloese heeft ook gefaald met zijn aankoopbeleid. Dat die gewoon kan blijven zitten is ook best bijzonder. De boel moet op de schop daar. Qua TD, qua trainer, qua spelers, maar ook qua medische staf. Feyenoord is flink afgegleden, ondanks dat er nog geroepen wordt dat men zo geweldig op de tweede plek staat in de Eredivisie. Als je zo doorgaat sta je zo 5e.
Mario Been vindt het ‘knap’ dat Feyenoord nog met een ruime voorsprong bovenin staat en wijt de problemen aan blessures en mislukte zomeraankopen. Dat vind ik eerlijk gezegd walgelijk. Iemand binnen Feyenoord zou Mario Been eens mogen zeggen dat hij beter even zijn mond kan houden. We hebben het hier over een trainer die ooit tiende werd met Feyenoord. Tiende. Na zijn ontslag en zijn beste spelers, Fer en Wijnaldum, vertrokken, en een seizoen later werd Feyenoord tweede. Lag dat toen ook aan de selectie? Nee. Dat lag aan de trainer. En nu gaat hij hier uitleggen hoe het zit? Het is inmiddels dik vijftien jaar geleden dat Mario Been hoofdtrainer is geweest. Dat hij juist nu, in deze fase, komt vertellen dat het ‘knap’ is en dat blessures en aankopen het probleem zijn, is pure geschiedvervalsing. Met de topscorer in je elftal (Ueda), Steijn van vorig seizoen en spelers als Watanabe, Ahmedhodzic, Valente en Borges heb je gewoon goed ingekocht. Dan moet je simpelweg winnen van Heerenveen. Punt. Dit heeft niets met pech te maken en niets met blessures. Dit is een trainersprobleem. Alles wat Feyenoord onder Slot heeft opgebouwd, structuur, organisatie, duidelijkheid, is verdwenen. Dat Mario Been dit nu goedpraat, raakt bij mij een oud trauma. Niet omdat hij analist is, maar omdat hij symbool staat voor precies het denken waar Feyenoord jaren aan heeft geleden: altijd excuses zoeken, nooit de trainer verantwoordelijk houden.