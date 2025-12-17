Heerenveen schakelt Feyenoord uit, Van Persie en Bijlow in gesprek met boze fans

Feyenoord is woensdagavond onderuitgegaan in de KNVB Beker. In een spectaculaire maar pijnlijk verlopen wedstrijd werd de ploeg van Robin van Persie in De Kuip met 2-3 uitgeschakeld door sc Heerenveen. De Rotterdammers leken zich na rust nog terug te knokken, maar gingen in de slotfase alsnog ten onder. Na afloop gingen trainer Robin van Persie en aanvoerder Justin Bijlow in gesprek met boze fans, die 'schaam je kapot' zongen na het fluitsignaal.
De bekeravond begon al met weinig vertrouwen in Rotterdam-Zuid. Feyenoord verkeerde in slechte vorm en dat was in de eerste helft duidelijk zichtbaar. De thuisploeg speelde inspiratieloos en had grote moeite met het compacte spel van Heerenveen. De Friezen loerden geduldig op fouten en sloegen vlak voor rust toe. Dylan Vente profiteerde van slordig balverlies en zette Heerenveen op een 0-1 voorsprong, wat De Kuip op een striemend fluitconcert kwam te staan.
Van Persie greep in tijdens de pauze en voerde meerdere wissels door, maar het spelbeeld veranderde nauwelijks. Feyenoord bleef worstelen en ontsnapte niet aan nieuwe problemen. In de 64e minuut leek de ommekeer er toch te komen. Na een redding van Bakker op een schot van Timber was Valente alert in de rebound: 1-1. De opluchting was groot, maar van korte duur.
Heerenveen sloeg opnieuw toe na een grote fout achterin. Timber liet de bal lopen na een inspeelpass van Bijlow, waarna de Friezen razendsnel omschakelden. Trenskow bediende Rivera, die koel afrondde: 1-2. Feyenoord gaf niet op en via opportunisme kwam het opnieuw langszij. Slory zette fel door, zijn voorzet werd via Willemsen in eigen doel gewerkt en zo stond het in de 83e minuut 2-2.
Waar velen dachten aan verlenging, viel het doek alsnog voor Feyenoord. In de slotminuut van de reguliere speeltijd profiteerde Heerenveen opnieuw van ruimte. Rivera was opnieuw belangrijk in de opbouw en bediende Trenskow, die de 2-3 binnenschoot. De laatste wanhoopspogingen van Feyenoord leverden niets meer op, waarna het eindsignaal definitief een nieuwe teleurstelling markeerde.
Heerenveen plaatst zich daarmee voor de achtste finale van de KNVB Beker, terwijl Feyenoord opnieuw een pijnlijke nederlaag moet incasseren. De druk op Robin van Persie neemt verder toe, terwijl het seizoen voor de Rotterdammers steeds donkerder kleurt.
De volgende mokerslag voor het grote Feyenoord en toptrainer van Persie. Helemaal de weg kwijt zijn ze. Heerenveen speelde met lef en toewijding en maakte de meeste aanspraak op de winst. In de Eredivisie staat Feyenoord nog 2e maar dat is meer geluk dan wijsheid. Je zit te kijken naar een zwalkende middenmotor en een trainer die het niet kan. Het is bedroevend. Ik vraag me nu serieus af of vP de kerst haalt. Ik kom onderhand toch tot de conclusie dat hij totaal ongeschikt is. Het is een optelsom.
Ik heb de wedstrijden tegen de nummer 10 van Roemenie, tegen Ajax en nu tegen Heerenveen gezien. Ik zou feijenoord geen middenmoter noemen. Middenmoters winnen van feijenoord, dus eerder niveau heracles vrees ik voor feijenoord..
Ik zie Van Persie bij het interview en hij maakt een verslagen indruk. De professor was een beetje stil. Gelukkig heeft hij er alle vertrouwen in en denkt niet aan opstappen. Hij weet precies waar het aan ligt en gaat hij het weer omdraaien. Net als tegen FCSB, Ajax, PSV, GAE, Celtic, NEC en Stuttgart gaat hij het weer omdraaien en hij gelooft nog steeds dat het mogelijk is. Gelukkig geeft hij aan dat alles prima stond op het veld.
Ik reed vanochtend langs de Kuip en dat zag er toen niet vrolijk uit. Dat blijkt ook want feijenoord had geen kans tegen middenmoter Heerenveen. Feijenoord was van niveau Heracles en heeft niks te zoeken in de beker en het linkerrijtje. In 1 week weg europa league, weg kampioenschap en weg beker. De crisis bereikt het absolute kookpunt. Het is allemaal van zeer slecht niveau. Het legioen was ook weer eens muisstil in de kuip. Ze zouden hun team meer moeten steunen.
Wat een wedstrijd! Heerenveen maakt het zichzelf nog moeilijk door 2 goals weg te geven. Verder knap Feyenoord uit de beker geknikkerd ondanks dat zij altijd maar thuis mogen spelen tijdens beker wedstrijden.
Kop op het enige voordeel is dat er minder wedstrijden gespeeld worden zodat de selectie fitter voor de dag kan komen Laat de hatertjes maar babbeltjes hebben niemand heeft nog geen ene prijs gewonnen dit seizoen . Als we ook Europa uitgaan dan blijft enkelt de competitie over en die moet je dan 90 min lang volgas kunnen spelen elke wedstrijd. Geblesseerde spelers komen terug het gaat wel weer beter . We staan niet 16e maar 2e nog in de competitie.
frankdeg doe nou niet zo bijdehand ga weer verhaaltjes verzinnen met je account vriendjes hoe je elke dag langs de kuip rijd in de bus. We staan nog steeds 2e we gaan echt wel weer wedstrijden winnen. We gaan niet zoals een bepaalde andere club helemaal naar de laatste plaats.
Dit is wel heel zonde, op basis van de kansen had je deze wedstrijd niet moeten verliezen.
Beroerd. Het is niet fijn om deze dagen supporter te zijn. Te weinig bezieling, energie en passie. Slap. Slordig verdedigd. Belachelijke insteek. Timber naar het buitenland met deze lamlendige en slordige houding. Blij dat Bijlow er was en Valente was prettig. Maar de wisselspelers schieten zo tekort.
