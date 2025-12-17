Heerenveen schakelt Feyenoord uit, Van Persie en Bijlow in gesprek met boze fans

Feyenoord is woensdagavond onderuitgegaan in de KNVB Beker. In een spectaculaire maar pijnlijk verlopen wedstrijd werd de ploeg van Robin van Persie in De Kuip met 2-3 uitgeschakeld door sc Heerenveen. De Rotterdammers leken zich na rust nog terug te knokken, maar gingen in de slotfase alsnog ten onder. Na afloop gingen trainer Robin van Persie en aanvoerder Justin Bijlow in gesprek met boze fans, die 'schaam je kapot' zongen na het fluitsignaal.

De bekeravond begon al met weinig vertrouwen in Rotterdam-Zuid. Feyenoord verkeerde in slechte vorm en dat was in de eerste helft duidelijk zichtbaar. De thuisploeg speelde inspiratieloos en had grote moeite met het compacte spel van Heerenveen. De Friezen loerden geduldig op fouten en sloegen vlak voor rust toe. Dylan Vente profiteerde van slordig balverlies en zette Heerenveen op een 0-1 voorsprong, wat De Kuip op een striemend fluitconcert kwam te staan.

Van Persie greep in tijdens de pauze en voerde meerdere wissels door, maar het spelbeeld veranderde nauwelijks. Feyenoord bleef worstelen en ontsnapte niet aan nieuwe problemen. In de 64e minuut leek de ommekeer er toch te komen. Na een redding van Bakker op een schot van Timber was Valente alert in de rebound: 1-1. De opluchting was groot, maar van korte duur.

Heerenveen sloeg opnieuw toe na een grote fout achterin. Timber liet de bal lopen na een inspeelpass van Bijlow, waarna de Friezen razendsnel omschakelden. Trenskow bediende Rivera, die koel afrondde: 1-2. Feyenoord gaf niet op en via opportunisme kwam het opnieuw langszij. Slory zette fel door, zijn voorzet werd via Willemsen in eigen doel gewerkt en zo stond het in de 83e minuut 2-2.

Waar velen dachten aan verlenging, viel het doek alsnog voor Feyenoord. In de slotminuut van de reguliere speeltijd profiteerde Heerenveen opnieuw van ruimte. Rivera was opnieuw belangrijk in de opbouw en bediende Trenskow, die de 2-3 binnenschoot. De laatste wanhoopspogingen van Feyenoord leverden niets meer op, waarna het eindsignaal definitief een nieuwe teleurstelling markeerde.

Heerenveen plaatst zich daarmee voor de achtste finale van de KNVB Beker, terwijl Feyenoord opnieuw een pijnlijke nederlaag moet incasseren. De druk op Robin van Persie neemt verder toe, terwijl het seizoen voor de Rotterdammers steeds donkerder kleurt.