Doelpunt in 90+10 (!) bij mini-Klassieker: géén kampioenschap voor Feyenoord

Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 december 2025, 16:04

Ajax Onder 19 en Feyenoord Onder 19 hebben er woensdagmiddag een waar spektakelstuk van gemaakt in de mini-klassieker. De Rotterdamse talenten wonnen dankzij een doelpunt in de honderdste minuut met 3-4, maar liepen alsnog het najaarskampioenschap mis.

In de slotronde van Divisie 1 (A) waren er nog verschillende scenario’s. AZ Onder 19 en Feyenoord Onder 19 vochten in de veertiende speelronde om het kampioenschap. De Alkmaarders hadden met 29 punten, een doelsaldo van +18 en een duel tegen hekkensluiter FC Utrecht Onder 19 de beste papieren.

De talentvolle lichting van Feyenoord kon er ook nog met de schaal vandoor. De Rotterdammers stonden eveneens op 29 punten, maar kenden met +17 een iets minder goed doelsaldo. Bovendien moest er in speelronde afgerekend worden met Ajax in de mini-Klassieker. De Amsterdammers bivakkeerden op een schamele vierde plaats, met liefst twaalf punten minder dan Feyenoord.

Spektakelstuk in mini-Klassieker

Van dat puntenverschil was in de openingsfase van het duel helemaal niets te merken. Ajax Onder 19 begon uitstekend en keek binnen elf minuten al tegen een 2-0-voorsprong aan dankzij Jessurun Simeon en Leroy Fränkel. Vlak voor rust kon Feyenoord gelijk maken. Dat bleek het begin van een knappe comeback, want zo’n twintig minuten na de pauze stond het 2-3.

Ajax Onder 19 kwam binnen één minuut alweer op 3-3 via Simeon. 3-3, dat leek ook de einduitslag te worden, totdat Feyenoord toesloeg in de tiende minuut van de blessuretijd. De drie punten waren echter niet genoeg voor de ploeg van trainer Davey van den Berg, omdat AZ Onder 19 zijn ding deed en met 4-1 won van Utrecht.

