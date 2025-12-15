Ruud Gullit heeft zich maandagavond uitgelaten over het conflict tussen Arne Slot en . In het programma Rondo van Ziggo Sport legde de analist een lastige vraag op tafel: was dit alles ook gebeurd als Salah de Engelse nationaliteit had gehad?

“Hij wilde gewoon zijn ei kwijt. Ik denk dat het ook trots is. Hij vindt zichzelf de beste speler van het elftal en voelt dat hij Liverpool kampioen heeft gemaakt. Dat is het gevoel en daardoor zeiden ze in Qatar ook: als Salah Engels was geweest, zou dit dan ook gebeurd zijn? Dat is namelijk het gevoel wat je krijgt”, zegt Gullit.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig middenvelder stoorde zich mateloos aan hoe oud-profvoetballers uit Engeland omgingen met Salah na het incident. Gullit kreeg het gevoel dat sommige analisten zaten te wachten op een moment om de Egyptenaar aan te pakken. “Het was heel lelijk hoe de oud-voetballers erop doken”, doelt hij onder meer op Jamie Carragher. “Hij heeft dan wel zijn excuses aangeboden, maar dat kwaad was al geschied.”

Gullit prijst ook de aanpak van Slot: “Uiteindelijk vind ik het klasse, ook van Slot, dat hij het op een heel meesterlijke manier heeft opgelost. Vooral voordat hij naar de Afrika Cup gaat. Dat het nu klaar is.”

Khalid Boulahrouz sluit zich hierbij aan: “Ik denk dat het ook belangrijk was voor Slot om aan de spelersgroep te laten zien: ik ben wel de baas, dit gaan jullie mij niet flikken. Als jij misschien wel de belangrijkste speler op de bank durft te zetten en hem disciplinair durft te straffen, dan denkt de groep ook: met deze trainer valt niet te sollen. Dat is een belangrijke zet geweest.”