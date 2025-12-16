Voor GVVV-doelman Ruben van Kouwen spat een droom uiteen. Vanwege een schorsing mag hij dinsdagavond niet meedoen in de bekerwedstrijd tegen PSV. Die klap komt keihard aan, vertelt Van Kouwen in gesprek met RTV Utrecht.

Van Kouwen kreeg zaterdag al vroeg een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Jong Almere City (0-4) in de Tweede Divisie. Hij maakte hands buiten het strafschopgebied en moest inrukken. Bij het Veenendaalse GVVV leeft woede over de rode kaart, omdat vlak voor de handsbal een overtreding op GVVV-speler Wimilio Vink niet zou zijn waargenomen.

Van Kouwen besefte niet direct dat zijn rode kaart zou leiden tot een schorsing tegen PSV. “Maar toen ik naar de kleedkamer ging liep Jan Nagel (de materiaalman, red.) met mij mee en die benoemde het toen. Ik bespaar je de woorden die ik toen dacht.” Van Kouwen kan zijn gevoel niet eens onder woorden brengen, zegt hij. “Ik kan niet overbrengen wat ik voel.”

“In eerste instantie kan je door de grond zakken, ik ben gewoon leeg. Dit is iets dat je niet snel meemaakt. Je gaat spelen tegen PSV, de nummer 1 van Nederland die Champions League speelt waar internationals spelen”, zegt de 24-jarige doelman. “Het is een fantastisch stadion, er gaan zoveel supporters van ons mee die om de club geven en achter ons staan. En dat moet ik dan missen. Dan is 'zuur' nog heel licht omschreven.”

Trainer Gery Vink leeft mee met zijn doelman. “Ik ben zo teleurgesteld in de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze ontnemen iemand een wedstrijd tegen PSV voor 35.000 man. Dat zijn consequenties van mensen die niet opletten.” Van Kouwen begon dit seizoen als tweede doelman, maar groeide anderhalve maand geleden uit tot eerste keus. Tegen PSV zal collega Elber Evora vermoedelijk weer onder de lat staan.