Live voetbal

GVVV is woest: keeper geschorst voor wedstrijd tegen PSV

GVVV-keeper Ruben van Kouwen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
16 december 2025, 05:55   Bijgewerkt: 15 december 2025, 20:10

Voor GVVV-doelman Ruben van Kouwen spat een droom uiteen. Vanwege een schorsing mag hij dinsdagavond niet meedoen in de bekerwedstrijd tegen PSV. Die klap komt keihard aan, vertelt Van Kouwen in gesprek met RTV Utrecht.

Van Kouwen kreeg zaterdag al vroeg een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Jong Almere City (0-4) in de Tweede Divisie. Hij maakte hands buiten het strafschopgebied en moest inrukken. Bij het Veenendaalse GVVV leeft woede over de rode kaart, omdat vlak voor de handsbal een overtreding op GVVV-speler Wimilio Vink niet zou zijn waargenomen.

Artikel gaat verder onder video

Van Kouwen besefte niet direct dat zijn rode kaart zou leiden tot een schorsing tegen PSV. “Maar toen ik naar de kleedkamer ging liep Jan Nagel (de materiaalman, red.) met mij mee en die benoemde het toen. Ik bespaar je de woorden die ik toen dacht.” Van Kouwen kan zijn gevoel niet eens onder woorden brengen, zegt hij. “Ik kan niet overbrengen wat ik voel.”

“In eerste instantie kan je door de grond zakken, ik ben gewoon leeg. Dit is iets dat je niet snel meemaakt. Je gaat spelen tegen PSV, de nummer 1 van Nederland die Champions League speelt waar internationals spelen”, zegt de 24-jarige doelman. “Het is een fantastisch stadion, er gaan zoveel supporters van ons mee die om de club geven en achter ons staan. En dat moet ik dan missen. Dan is 'zuur' nog heel licht omschreven.”

Trainer Gery Vink leeft mee met zijn doelman. “Ik ben zo teleurgesteld in de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze ontnemen iemand een wedstrijd tegen PSV voor 35.000 man. Dat zijn consequenties van mensen die niet opletten.” Van Kouwen begon dit seizoen als tweede doelman, maar groeide anderhalve maand geleden uit tot eerste keus. Tegen PSV zal collega Elber Evora vermoedelijk weer onder de lat staan.

➡️ Meer over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Van Persie hoeft nog niet te vrezen voor ontslag: ‘Geloof niet dat daar nu sprake van is’

  • Gisteren, 19:59
  • Gisteren, 19:59
Ajax - Feyenoord

Zeldzaam: Ajax en Feyenoord zijn woensdag allebei in Rotterdam, gemeente grijpt in

  • Gisteren, 19:08
  • Gisteren, 19:08
'Ten Hag in beeld bij Wolverhampton Wanderers'

Ten Hag genoemd als ideale opvolger Bosz bij PSV

  • Gisteren, 16:26
  • Gisteren, 16:26
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - GVVV

PSV
21:00
GVVV
Vandaag om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel