Marco van Basten toont zich in Rondo op Ziggo Sport bijzonder kritisch op Feyenoord-speler . De drievoudig Ballon d'Or-winnaar stelt dat hij 'bonje met hem had gekregen' als de Algerijnse buitenspeler zijn ploeggenoot was geweest.

Feyenoord verloor afgelopen donderdag op pijnlijke wijze het Europa League-duel bij FCSB. De Rotterdammers namen een 1-3 voorsprong, maar gaven die alsnog uit handen en kregen uiteindelijk met 4-3 op de broek. Drie dagen later ging ook De Klassieker tegen Ajax verloren (2-0). Khalid Boulahrouz hekelt de 'ziekenhuisbal' waarmee Hadj Moussa in Roemenië de winnende treffer van Florin Tanase inleidde. "Ik heb best veel kritiek op Hadj Moussa", zegt de oud-verdediger. "Als je vorig seizoen zo'n seizoen speelt gaat iedereen op je letten. Als jij dan een transfer wil maken, moet je tweede seizoen bevestigend zijn én nog iets beter."

Hadj Moussa medeverantwoordelijk voor blessuregolf Feyenoord?

"Ik vind dat hij enorm tegenvalt in vergelijking met vorig seizoen", vervolgt Boulahrouz, die zelfs denkt dat de prestaties van Hadj Moussa een oorzaak zijn van de vele blessures waar Feyenoord ook dit seizoen mee te kampen heeft. "Het is alles of niets. Dat valt te prijzen, maar als het dan vaker niets is in plaats van alles en je hebt ook nog die momenten waarbij je je eigen ploeg pijn doet... Want hij verliest best vaak de bal en zij moeten dan weer achteruit. Als je dan ook nog bedenkt dat zij heel vaak de tegenstander onder druk willen zetten, dan kan ik me best voorstellen dat een aantal spelers in het rood gaat en een blessure oploopt."

Van Basten haakt in: "Als ik spits zou zijn geweest met hem aan de zijkanten en hij zou mij drie, vier keer voor niks naar de eerste paal laten lopen, dan zou ik echt bonje met hem krijgen." Boulahrouz voegt daaraan toe dat ook de rechtsback van dienst niet blij zal zijn met het vele balverlies van Hadj Moussa. "Dat is dus wat andere spelers ook moeten gaan eisen van elkaar", zegt Van Basten. "Je kan natuurlijk niet je eigen spelletje maar blijven spelen, dat heeft hij veel te veel."