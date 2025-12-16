Live voetbal

Van Basten hekelt Hadj Moussa: 'Als spits zou ik bonje met hem krijgen'

Marco van Basten in Rondo
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
16 december 2025, 10:58

Marco van Basten toont zich in Rondo op Ziggo Sport bijzonder kritisch op Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa. De drievoudig Ballon d'Or-winnaar stelt dat hij 'bonje met hem had gekregen' als de Algerijnse buitenspeler zijn ploeggenoot was geweest.

Feyenoord verloor afgelopen donderdag op pijnlijke wijze het Europa League-duel bij FCSB. De Rotterdammers namen een 1-3 voorsprong, maar gaven die alsnog uit handen en kregen uiteindelijk met 4-3 op de broek. Drie dagen later ging ook De Klassieker tegen Ajax verloren (2-0). Khalid Boulahrouz hekelt de 'ziekenhuisbal' waarmee Hadj Moussa in Roemenië de winnende treffer van Florin Tanase inleidde. "Ik heb best veel kritiek op Hadj Moussa", zegt de oud-verdediger. "Als je vorig seizoen zo'n seizoen speelt gaat iedereen op je letten. Als jij dan een transfer wil maken, moet je tweede seizoen bevestigend zijn én nog iets beter."

Hadj Moussa medeverantwoordelijk voor blessuregolf Feyenoord?

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind dat hij enorm tegenvalt in vergelijking met vorig seizoen", vervolgt Boulahrouz, die zelfs denkt dat de prestaties van Hadj Moussa een oorzaak zijn van de vele blessures waar Feyenoord ook dit seizoen mee te kampen heeft. "Het is alles of niets. Dat valt te prijzen, maar als het dan vaker niets is in plaats van alles en je hebt ook nog die momenten waarbij je je eigen ploeg pijn doet... Want hij verliest best vaak de bal en zij moeten dan weer achteruit. Als je dan ook nog bedenkt dat zij heel vaak de tegenstander onder druk willen zetten, dan kan ik me best voorstellen dat een aantal spelers in het rood gaat en een blessure oploopt."

Van Basten haakt in: "Als ik spits zou zijn geweest met hem aan de zijkanten en hij zou mij drie, vier keer voor niks naar de eerste paal laten lopen, dan zou ik echt bonje met hem krijgen." Boulahrouz voegt daaraan toe dat ook de rechtsback van dienst niet blij zal zijn met het vele balverlies van Hadj Moussa. "Dat is dus wat andere spelers ook moeten gaan eisen van elkaar", zegt Van Basten. "Je kan natuurlijk niet je eigen spelletje maar blijven spelen, dat heeft hij veel te veel."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gijp/Tomiyasu

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Feyenoord-speler Quinten Timber

Valentijn Driessen stoort zich aan gedrag Quinten Timber: 'Continu wegwerpgebaren'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Robin van Persie Feyenoord

Van Persie hoeft nog niet te vrezen voor ontslag: ‘Geloof niet dat daar nu sprake van is’

  • Gisteren, 19:59
  • Gisteren, 19:59
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
5
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel