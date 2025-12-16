Live voetbal

Officieel: Ajax bevestigt aanstaand vertrek Kelvin de Lang

16 december 2025

Ajax neemt afscheid van hoofdscout Kelvin de Lang, zo bevestigt de club dinsdagochtend. De Lang zou zich volgens De Telegraaf 'niet altijd gehoord' hebben gevoeld bij het aantrekken van spelers en daarom, ondanks een contract tot medio 2027, op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

De Lang was sinds augustus 2023 als hoofd scouting verbonden aan Ajax. Daarvoor werkte de 44-jarige Amsterdammer zes jaar lang voor Manchester City, als jeugdscout en later als begeleider van verhuurde spelers. Bij Ajax vervulde hij na het bliksemvertrek van Sven Mislintat bovendien enkele maanden de functie van technisch directeur, tot Alex Kroes in april 2024 aantrad.

'De Lang zag grotere rol voor zichzelf weggelegd'

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf noemt het vertrek van De Lang 'onverwachts' en schrijft: "De hoofdscout gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, omdat hij zich niet altijd gehoord voelde bij het aantrekken van spelers." Ook ESPN maakt melding van zijn vertrek. Volgens de betaalzender liep de samenwerking tussen De Lang, Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker 'de afgelopen tijd wat deuken op'. "De Lang voelde zich en zijn scoutingsafdeling onvoldoende gehoord in het aankoopbeleid en zag voor zichzelf een grotere rol binnen de organisatie weggelegd."

Ajax bevestigt: De Lang vertrekt per 1 januari

Ajax heeft het naderende vertrek van hoofdscout inmiddels bevestigd via de officiële kanalen. "Het was een intensieve en leerzame periode van tweeënhalf jaar. Het grootste deel van die tijd heb ik het erg naar mijn zin gehad. Door ontwikkelingen van de laatste tijd heb ik besloten me te gaan beraden op een volgende stap, daarom hebben we afgesproken dat ik per 1 januari 2026 stop", vertelt De Lang zelf.

Reactie Beuker op vertrek De Lang

Directeur voetbal Marijn Beuker noemt het vertrek van De Lang in een eerste reactie 'jammer'. "Wij hebben plezierig met hem samengewerkt. In transferwindows was het voor alle betrokkenen uitdagend om samen tot goede keuzes te komen, vanwege de vaak beperkte middelen. Daarin heeft hij altijd een goede rol vervuld. Hij heeft de scoutingafdeling verder geprofessionaliseerd en de onderlinge samenwerking verbeterd. Hij laat een goed scoutingteam achter, waarmee we nu druk bezig zijn ter voorbereiding op de komende window", aldus Beuker, die voorts zegt dat hij 'zeker weet' dat De Lang zijn loopbaan 'bij een andere mooie club zijn loopbaan een goed vervolg kan geven'. "Daar wensen wij hem alle succes bij", besluit Beuker.

dilima1966
2.899 Reacties
918 Dagen lid
15.865 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

He goed nieuws hij was ook niet de aangewezen man voor hoofdscouting nu alleen nog beuker weg en er dan de juiste mensen neer zetten

Docker
365 Reacties
29 Dagen lid
895 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zoals gebruikelijk maakt Verweij er weer een stemmingverhaal van en belicht hij 1 kant. Wat knap en objectief. Oh nee toch niet. Voor de rest is het prima dat de Lang opstapt. Geen probleem.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.622 Reacties
1.176 Dagen lid
19.100 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerst maar zien wat het echte verhaal is straks. Dit is weer Telegraaf en Espn

CG
2.854 Reacties
875 Dagen lid
13.506 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zal ongetwijfeld een echte reden hebben.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

dilima1966
2.899 Reacties
918 Dagen lid
15.865 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

He goed nieuws hij was ook niet de aangewezen man voor hoofdscouting nu alleen nog beuker weg en er dan de juiste mensen neer zetten

Docker
365 Reacties
29 Dagen lid
895 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zoals gebruikelijk maakt Verweij er weer een stemmingverhaal van en belicht hij 1 kant. Wat knap en objectief. Oh nee toch niet. Voor de rest is het prima dat de Lang opstapt. Geen probleem.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.622 Reacties
1.176 Dagen lid
19.100 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerst maar zien wat het echte verhaal is straks. Dit is weer Telegraaf en Espn

CG
2.854 Reacties
875 Dagen lid
13.506 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zal ongetwijfeld een echte reden hebben.

