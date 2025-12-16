Ajax neemt afscheid van hoofdscout Kelvin de Lang, zo bevestigt de club dinsdagochtend. De Lang zou zich volgens De Telegraaf 'niet altijd gehoord' hebben gevoeld bij het aantrekken van spelers en daarom, ondanks een contract tot medio 2027, op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

De Lang was sinds augustus 2023 als hoofd scouting verbonden aan Ajax. Daarvoor werkte de 44-jarige Amsterdammer zes jaar lang voor Manchester City, als jeugdscout en later als begeleider van verhuurde spelers. Bij Ajax vervulde hij na het bliksemvertrek van Sven Mislintat bovendien enkele maanden de functie van technisch directeur, tot Alex Kroes in april 2024 aantrad.

'De Lang zag grotere rol voor zichzelf weggelegd'

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf noemt het vertrek van De Lang 'onverwachts' en schrijft: "De hoofdscout gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, omdat hij zich niet altijd gehoord voelde bij het aantrekken van spelers." Ook ESPN maakt melding van zijn vertrek. Volgens de betaalzender liep de samenwerking tussen De Lang, Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker 'de afgelopen tijd wat deuken op'. "De Lang voelde zich en zijn scoutingsafdeling onvoldoende gehoord in het aankoopbeleid en zag voor zichzelf een grotere rol binnen de organisatie weggelegd."

Ajax bevestigt: De Lang vertrekt per 1 januari

Ajax heeft het naderende vertrek van hoofdscout inmiddels bevestigd via de officiële kanalen. "Het was een intensieve en leerzame periode van tweeënhalf jaar. Het grootste deel van die tijd heb ik het erg naar mijn zin gehad. Door ontwikkelingen van de laatste tijd heb ik besloten me te gaan beraden op een volgende stap, daarom hebben we afgesproken dat ik per 1 januari 2026 stop", vertelt De Lang zelf.

Reactie Beuker op vertrek De Lang

Directeur voetbal Marijn Beuker noemt het vertrek van De Lang in een eerste reactie 'jammer'. "Wij hebben plezierig met hem samengewerkt. In transferwindows was het voor alle betrokkenen uitdagend om samen tot goede keuzes te komen, vanwege de vaak beperkte middelen. Daarin heeft hij altijd een goede rol vervuld. Hij heeft de scoutingafdeling verder geprofessionaliseerd en de onderlinge samenwerking verbeterd. Hij laat een goed scoutingteam achter, waarmee we nu druk bezig zijn ter voorbereiding op de komende window", aldus Beuker, die voorts zegt dat hij 'zeker weet' dat De Lang zijn loopbaan 'bij een andere mooie club zijn loopbaan een goed vervolg kan geven'. "Daar wensen wij hem alle succes bij", besluit Beuker.

Head of scouting & recruitment De Lang to leave Ajax. — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025